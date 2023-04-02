要求釋放WSJ記者！美國務卿罕致電俄外長 反遭俄批炒作
《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）日前遭到俄羅斯當局以涉嫌從事間諜活動拘捕，美國白宮強烈譴責俄國行徑，國務卿布林肯（Anthony Blinken）更在今（2）日罕見親自致電俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）要求俄國立刻放人。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯聯邦安全局（FSB）3月30日宣布拘留犯下「間諜罪」的《華爾街日報》記者格爾什科維奇，美國總統拜登（Joe Biden）隔天立刻公開要求俄羅斯釋放格爾什科維奇；今日國務卿布林肯更是親自向俄外長拉夫羅夫通話，美國國務院表示，通話中布林肯要求俄方立即釋放格爾什科維奇，兩人也討論到創造「讓外交使團發揮作用空間」的重要性。
被逮的記者擁有美國國籍與俄國血統，他的父母是來自俄羅斯的移民，自己也能說流利俄文、曾擔任莫斯科時報記者。俄羅斯外交部強調，格爾什科維奇犯罪是罪證確鑿，並重申他是「當場被捕」，至於他的命運如何將交由法院決定，痛批美國「持續炒作此事件」令人難以接受。
格什科維奇被捕前曾報導過俄羅斯經濟困境、前線彈藥吃緊等議題，目前著手於瓦格納傭兵的相關內幕，他是自冷戰過後第一個俄羅斯以間諜罪名逮捕的美國記者，此前另一名美國公民、前陸戰隊員惠蘭（PaulWhelan）也在當地被逮補，美國政府表示正在積極交涉，誓言救出每位公民。