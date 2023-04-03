揭心被蔡英文帶走！瓜國總統挺台主權　籲中國勿散播恐慌

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賈麥岱表示，要代表瓜國人感謝台灣展現的堅定友誼及諸多支持，讓瓜地馬拉越來越繁榮 、進步。他要再次強調，瓜地馬拉無條件承諾支持並且承認中華民國台灣的主權。
賈麥岱指出，身為愛好和平國家的執政者，他呼籲中國應該要盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢，因為它不僅僅散播恐慌，而且奪走了台灣人民的幸福。
賈麥岱也感性表示，蔡英文的這次到訪，帶走了瓜地馬拉人內心的一塊，「請您好好的照顧它、保護它，就像您這次來，也留下一塊您的心，我們會在這裡好好的保護它、守護它」。
蔡英文也表示，今天很高興跟大家一起參加齊瑪德南戈公立醫院的贈交典禮，所有人一起見證台灣和瓜地馬拉共同完成的這項旗艦計畫。
「一間大型醫院平地而起，很不容易」，蔡英文說，過去18個月以來，從實體建築物的整地、打樁、磚瓦建造，到15項就診科別的規劃，以及340張病床的設置，這些大大小小的工作，都仰賴所有參與夥伴的齊心投入、努力付出。 謝謝賈麥岱領導的瓜地馬拉政府團隊，以及所有來自台灣的工作夥伴
蔡英文表示，這是一項非常有意義的建設，運用了在地建築材料、人力，以及台灣的經驗和技術，同時也帶動周邊經濟發展，更創造許多就業機會。 齊瑪德南戈醫院能提供本地72萬居民，以及周邊5省、合計超過200萬居民更好的醫療照護服務。
蔡英文表示，這幾年來的全球疫情，讓世界各國更深刻體認到醫療和公衛系統的重要性。相信醫院啟用之後，能夠成為瓜地馬拉人民，健康的重要守護者。
蔡英文表示，台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持、深化各領域的合作，台灣也會秉持「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴，相互合作。
贈交儀式結束後，蔡英文與賈麥岱一同參觀醫院的新生兒中心，並一同步出建築，多位瓜國孩童夾道、揮舞台瓜兩國國旗，高喊感謝台灣。此時蔡英文被問及賈麥岱的的感性發言，她說，「我也是會留下來的」，且再過幾個禮拜後，就要在台北接待賈麥岱的到訪。
齊瑪德南戈新建醫院計畫是台瓜合作推動之旗艦級計畫，也是賈麥岱至為重視之計畫。雙方克服COVID-19疫情逆勢，於2021年8月開始動工，並在今年2月完工，歷時僅21個月，賈麥岱及相關閣員等均對我方推案效率至表驚豔。
新建醫院位於瓜地馬拉中部戰略要地齊瑪德南戈省，其340張病床量能亦將涵蓋C省以外Sololá、Quiché及Sacatepéquez等鄰近3省的醫療需求。新建醫院科別齊全，設備新穎，受賈麥岱譽為中美洲最好且最具規模之醫院，預計將有效疏導瓜國中、西部居民蜂擁至瓜京地區就醫之不便。
此外，該醫院建造過程中聘用瓜國在地勞工，提供超過650個家庭工作機會，而院區建材均為瓜國產製販售，使本醫院合作案連帶促進瓜國疫後經濟復甦及就業。
本案設計係台瓜兩國共同合作，雙方參酌C省氣候特徵，導入台灣科技環保理念，運用自然通風及採光以達到節能減碳、環境友善之目標。
另外，考量醫院占地廣大，設計過程中加入巧思，於地板標線著上不同色彩，使就醫民眾於門廳接待處簡要詢問即可循各色標線前往指定科別。
該醫院亦配備我國醫療氣體控制設備，提升整體醫療品質，賈麥岱本人曾為專業醫師，曾多次公開讚揚該醫院為中美洲地區近20年來最現代化且最具規模的醫療院所。