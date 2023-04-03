全家「滴妹霜淇淋」開賣！內行34元買法曝 這天買一送一
全家便利商店與滴妹的手搖店「再睡五分鐘」又推出聯名霜淇淋啦！上一回推出時銷量嚇嚇叫，這次讓不少喜愛全家霜淇淋的粉絲也相當期待，昨（2）日開賣後就有不少網友馬上嚐鮮，直呼茶味非常濃厚好吃，想必未來幾週又要引爆全家霜淇淋蓋樓潮！而因應清明連假，全家也有在霜淇淋做出優惠，甚至有買一送一的活動日！
記者張嘉哲/綜合報導
全家這次與「再睡5分鐘」聯名的新口味霜淇淋在4月2日登場，一共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」四種口味，嚐鮮優惠價45元，而由於全家的霜淇淋機有分單口以及雙口，還有不同造型的例如胖胖冰或者蒙布朗造型的，因此民眾如果不清楚住家附近有哪些機台，都可以上全家特別的霜淇淋機網站查詢。
至於優惠部分，從2日開始到4日，會員APP「隨買跨店取」推出5支168元超值優惠，等於一支大約只要33元就能吃到好吃的霜淇淋，一個會員可以購買2組，等於10支；另外4月4日配合兒童節，快閃加碼單日限定全家霜淇淋買一送一好康！愛吃霜淇淋的你別錯過！
至於7-11在愚人節推出410杯咖啡造成轟動後，清明連假對咖啡也有所折扣，即日起到4月4日，買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，水果風味茶飲任選2杯99元，而珍珠奶茶於4月1日起至4月5日享第2杯10元優惠；另外即日起至4月5日止，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元，加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。