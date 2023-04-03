違規遭警攔查！男神色慌張、藏「清冠一號」毒咖啡包被逮
3月31日晚間8時許，一名男子駕車行經新北市板橋區南雅南路一段時，因未繫安全帶遭板橋警方攔查，卻被查出車上有「清冠一號」的毒品咖啡包10餘包，遭警方帶返所釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時板橋警分局板橋派出所警員，巡邏行至板橋區湳雅夜市巷口前時，發現一名男子開車未繫安全帶，因此上前攔查，該車駕駛21歲的謝姓男子神色慌張，警方於是要求謝男下車接受酒測，未料謝男一直答非所問、推拒不下車，引起警方高度懷疑，最後終於突破謝男心房，坦承藏有清冠一號包裝、及APE包裝毒品咖啡包10餘包。
警方立即依法逮捕謝男，訊後依嫌毒品危害防制條例、及公共危險（毒駕）送辦。板橋警分局長黃南山表示，各類毒品影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，警方除依法移送偵辦外，並將持續擴大追查各類毒品之來源，以淨化社會維護治安。
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