時隔12年！311核災區富岡町結束疏散令　民眾返鄉樂賞櫻

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但事故發生至今已經過去超過12年，隨著時間推移，該地區大部分已經重新開放，其中「富岡町」面積約4平方公里的最後2個區域也在1日時解除避難指示。
日本首相岸田文雄親自出席該地區重新開放的儀式，顯示出他對此十分重視。岸田文雄在儀式上承諾，將會繼續努力重新開放所有禁止區，「當初撤離的解除絕不是永久的，而是復甦的開始。」
2011年大地震發生導致核電廠輻射外洩，超過16萬福島縣居民不得不撤離當地，其中約有3萬人仍然無法返家。而富岡町是12個最接近事故電廠的禁區，這次開放的兩個區域佔受災最嚴重禁區的五分之一，仍十分具有象徵意義。
在核子事故發生之前，該地區原先就是知名春季賞櫻景點，居民和遊客一同在一條被稱為「櫻花隧道」的路上散步，慶祝重新開放。
75歲的小野是返家的其中一人，他表示「在離開12年之後，我終於可以回到這裡生活，我還記得核災發生在我剛剛退休時，現在我要重新開始。」小野在避難時學會了第二專長，就是染布，他希望可以開一間工作室，作為人們聚會場所。
當局解除避難指示後，允許居民回來生活，根據報導，富岡町重新開放的兩區，原先約2500名居民已經有50多人打算返回故鄉生活。但當地復興工作相當困難，儘管輻射已經消退，但是工作機會、生活必需品和基礎設施仍然不足，這導致年輕人難以返回。另外輻射疑慮也讓有小孩的家庭擔心可能的影響。富岡町町長也坦言，「居住環境仍有諸多問題需要解決。」
自富岡町在2017年重新開放以來，該區16000人中，僅有10%的人願意返回。調查顯示，大多數的事故前居民表明不會返回故鄉，原因大多是已經在別處找到工作或接受教育，並且建立了人脈關係。