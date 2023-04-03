好天氣剩3天！連假後風雲變色 「降溫轉雨」時間點出爐
清明兒童連假還有3天，中央氣象局指出，今日至週三（4/3至4/5）各地天氣穩定，大多維持多雲到晴，僅東半部地區和午後的山區可能有零星降雨，週四和週五上班日（4/6至4/7），受到鋒面通過影響，中部以北、東半部及南部山區再轉雨；提醒民眾近期早晚溫差仍稍大，出門在外請多留意穿搭。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，連假期間各地多雲到晴，僅東半部及午後西半部山區零星陣雨，各地白天高溫大多在攝氏26度以上，感受溫暖，西半部內陸局部氣溫更高，今日氣溫分佈上，北部攝氏19至27度、中部攝氏19至30度、南部攝氏19至30度、花東攝氏19至26度，雖然是適合出遊的天氣，但早晚溫差仍較大，請適時添加衣物。
氣象局說，週四和週五 鋒面通過及東北季風增強，降雨增加氣溫下降，中部以北、東半部短暫陣雨，南部山區局部短暫陣雨，南部平地多雲，週四各地氣溫稍下降，週五北台灣降溫較明顯，介於攝氏16至21度左右，中部及花蓮約攝氏19至26度，南部及台東約攝氏21至29度。
週六（4/8）東北季風持續影響，北台灣較涼，但由於鋒面遠離，降雨明顯緩和，僅剩東半部地區及西半部山區有局部雨；週日（4/9）東北季風減弱，氣溫稍回升，屆時僅東半部地區局部雨，其它地區多雲到晴，尤其北台灣白天氣溫稍回升，其它地區感受舒適到溫暖。