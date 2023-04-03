汪小菲深夜現身！「態度親切」鞠躬吐心聲：回台北像回家
汪小菲與大S（徐熙媛）於2021年11月離婚後撕破臉，大S指控汪小菲未履行離婚協議、支付750萬生活費，於是向法院聲請強制執行，汪小菲則反提債務人異議之訴，上月27日一審判決汪小菲敗訴，他也表態會再上訴。近日汪小菲無預警來台灣見家人，2日深夜終於現身S Hotel，看起來心情不錯，還不忘對著鏡頭比YA，面對媒體他客氣地90度鞠躬，感謝大家辛苦奔波，態度親切吐心聲：「回到台北像回到家一樣。」
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《ETtoday》報導，汪小菲2日深夜現身S Hotel，雖然並未回答與大S的官司問題，也沒透露此次來台會待幾天，僅說：「你們辛苦一天了，所以我特意沒走地下室，我先睡覺，明天再說，沒啥特別的，回到台北像回到家一樣。」接著和媒體鞠躬致謝，態度十分親切。據悉，汪小菲這幾日有與S媽、家人吃飯，以及和其他友人聚餐，行程滿檔。
事實上，汪小菲先前因為生活費問題與大S撕破臉，兩人隔空開嗆，還曾經放話：「明天我就回台北！」不過人都沒來，直到2日有網友發現他的抖音IP位置定位在台灣，引起不小關注。而先前他與大S的官司遭一審判決敗訴，他除了表明會再上訴以外，也公開司機每週給他的請款單，「該照顧的費用，從學費到買草莓，買文具到剪頭髮，做為一個父親，我一分都不會少，這只是冰山一角。我會繼續上訴。」可以看到從2021年12月到2023年3月，家庭支出一共多達3000多萬元。對此，大S透過經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「判決就是給他的回應。」
至於台北地方法院判決駁回的主因為何？事實上，法官依據汪、大S的調解筆錄得知，每3個月汪小菲應「定期定額」給付大S扶養費，另有約定「實報實銷」方式給付大S，兩種是獨立分開清償；另根據雙方通訊軟體對話紀錄顯示，大S只是同意變更「實報實銷」的匯款帳戶，且大S只有求償每3個月1期，共4期的「定期定額」扶養費，但從2021年12月起，汪就拖欠，認定汪的請求無理由，予以駁回。