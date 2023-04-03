日本入境塞爆！「地獄出關」他排5小時　慘噴2千搭計程車

隨著疫情逐漸趨緩，不少國家入境政策都開始大幅度的鬆綁，而台灣人最愛去的日本也傳出將在5月8日降為第5類，和季節性流感同等級，屆時相關邊境措施將解除，預計不需施打3劑疫苗和陰性證明也可入境。然而正逢台灣清明連假，不少人直接安排出國旅遊，結果卻爆出日本入境大混亂，人潮大塞車出關的速度，甚至有人晚上抵達機場，凌晨才出關！相當誇張。 我是廣告 請繼續往下閱讀 一名網友在PTT貼文指出「飛機一個多小時要兩個小時就到日本，結果在日本的機場等入境就等了五個多小時」表示自己晚間抵達之後機場之後，出關時竟然已經深夜兩點，JR根本已經休息沒車搭，於是最後花費了11000日圓（約新台幣2530元）搭車到住處，讓該網友直呼「日本入境到底在塞什麼啊？」▲日本機場入境速度緩慢，不少台灣旅客近日到日本機場都遇到同樣情況。（圖/美黛子遊日本臉書）而臉書粉絲團「美黛子遊日本」則也在連假第一天就分享，表示在成田機場出關等待五小時！「今日預約包車的客人搭乘香港起飛航班UO646，預計18時25分抵達，後來延遲到18時57分才抵達成田機場，離開飛機後幾乎原地不動，然後無止盡的排隊，直到23時45分客人才出關上車前往東京！從下飛機到上車花了將近五小時，太可怕了QQ」。而也有不少最近去日本的民眾表示「他們的入境審查人手不足....遊客又報復性出遊，我那天也等3.5小時」、「3/29晚上入境羽田，也是排了快一小時才審查過關，現場有安排很多幫忙看VJW（Visit Japan Web，入境日本網站）審查，但入境的人更多，現場稍亂」、「新程序大家都不適應，手機很多上不到網，要機場連wifi，一片混亂」、「3/26晚上10時15分到羽田，凌晨3點才出機場，只剩計程車了，動線真的太差了」、「人手不足動線又很亂，真的要控制一下」。現在還缺蛋嗎？「9籃雞蛋」炸傳統早市 婆媽揭真實情況輔大陳若儀第26集！遭爆清晰臉照 認嗆「老人才搭公車」越來越多超商沒有24小時？眾揭「真實理由」：其實很可怕全家「滴妹霜淇淋」開賣！內行34元買法曝 這天買一送一