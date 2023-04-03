國道匝道下跪磕頭！男舉牌「媽住院請幫忙」 議員揭真相
清明連假第3天，有網友PO文在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」，表示在國道1號林口區南下匝道口，看見一名男子在斑馬線中央下跪，並手舉著一塊牌子，寫著「媽媽住院請幫忙！謝謝」，網友見狀PO文詢問「有人知道狀況嗎？」。新北市議員蔡淑君得知後，隨即表示會去了解狀況，不過經通報警方及相關單位之後，該名男子卻拒絕協助，目前已轉介社會局介入處理，但疑惑的是，又傳出該男子母親疑似並未患病，詳細狀況仍待相關單位調查中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，議員蔡淑君獲報消息之後，隨即通報警方及相關單位，希望能幫助這名男子。蔡淑君也於臉書回覆指出「經了解，該名男子住桃園市龜山區，戶籍地及現住地都在中壢，因母親長期有慢性病史。男子從事殯葬業、工作不穩定，遂至林口交流道舉牌求助，目前已轉林口區社會課後續處理，但男子見員警到場關心，隨即表示要離開，無須警方協助處理。」蔡淑君表示，林口區公所已轉桃園市社會局，並通知居住地中壢家庭服務中心就近關心了解，也感謝大家關心。
網友們紛紛表示「議員辛苦了」、「謝謝美女議座」、「議員真的很棒」等，不過蔡淑君後續又回覆表示「新聞有說，他媽媽並沒有生病」，顯然相當疑惑，也有網友指出「大概半個月前就有看到他了」。而男子家裡究竟出了什麼狀況，還有待相關單位持續釐清。