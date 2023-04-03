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台灣只是開始？中國若取得控制　美學者：東亞成下一目標

▲近來有美國學者指出，一旦中國取得台灣，所有亞洲都是下一個目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來有美國學者指出，一旦中國取得台灣，所有亞洲都是下一個目標。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來，中國對台灣壓力持續增強，兩岸關係日漸緊張，日本前首相安倍晉三曾提出「台灣有事，日本有事」的概念，讓各國戒備台海局勢發展。近來有美國學者指出，台灣只是一個開始，「一旦中國取得台灣，所有亞洲都是下一個目標。」

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根據《美國之音》報導，美國退役陸戰隊上校、現任「日本戰略研究論壇」（Japan Forum for Strategic Studies）研究員紐夏（Grant Newsham）近來發表新書《當中國攻擊時：一個對美國的警告》（When China Attacks: A Warning to America），書中分析中國對美國經濟、社會、體制等各方面的影響，其中提到若台海發生戰爭，且美國在低估中國能力的狀況下，對中國犯台無法做出及時反應，而美國的盟友日本、菲律賓和澳洲可能將只能眼睜睜看著台灣被中國接管。

紐夏表示，他想讓亞洲讀者知道：「你們是下一個。」紐夏說，他想要表達的重點就是，台灣「只是一個開始」，一旦中國取得胎灣，所有亞洲都會是下一個目標。

紐夏進一步指出，「你會發現，實際上如果台灣淪陷，我認為亞洲其他地方都會變成身粉或紅色，而且幾乎是一夜之間，或許除了日本之外。儘管他們不會喜歡，但他們對此無能為力。」

針對中國是否侵台、侵台時間點等問題，外界一直以來都有諸多討論，美國國會兩黨議員也不斷呼籲拜登政府採取行動、認真看待中國侵台問題。

紐夏認為，台灣明年的總統大選極為重要，如果選舉結果是親中候選人當選，中國可能會認為只要採取脅迫行動，就能讓實際上等於是他們的代理人服從。「可能會有一段時間表現得很友善、不具威脅性或有吸引力，但同時也繼續保持脅迫，那麼中國可以不需要打仗就得到台灣，這對他們來說也是最理想的結果，因為它很容易。」

若是非親中候選人當選，紐夏認為中國會「來硬的」，而且中共總書記習近平不會向俄羅斯總統蒲亭在入侵烏克蘭的表現一樣，而是以快速且強力行動隔離台灣，讓外部世界的補給無法送進台灣。

紐夏認為，美國的利益是不讓台灣落入中共的控制或支配，那才是美國利益所在。「如果避免戰爭是你唯一的目標，你的主要目標，那麼中共就有優勢，只要對美國人不斷加大壓力我們就會退讓。」

他進一步稱，如果台灣受到中共控制，那對美國都是一個災難，在軍事上、政治上和心理上都會對美國的聲望造成極大打擊。紐夏更呼籲美國要挺身而出，不能中國一威脅動武就退讓，因為這樣最終還是會輸，「你越是願意打仗，你必須要打仗的可能性就越小。」

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