Energy「睽違20年」合體了！柯佳嬿搶合照：不拍說不過去
天團五月天從上月31日起，一連在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」，昨（2）日是演唱會最後一天，他們也請來由牛奶、坤達、Toro、書偉和阿弟所組成的Energy擔任嘉賓，與五月天一起合唱〈孫悟空〉、〈放手〉等歌曲，讓現場氣氛嗨爆。值得一提的是，Energy已經20年沒合體，女星柯佳嬿昨晚不當坤達老婆，化身小粉絲，衝到後台與Energy合照，興奮直呼：「不拍說不過去。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Energy昨日擔任五月天演唱會嘉賓，若從Toro於2003年退團以後算起，五人已經20年沒合體，昨日在演唱會上穿著黑色勁裝大跳〈放手〉，讓全場嗨翻，網友們也紛紛稱讚五人外型都沒什麼變，依然帥氣有活力。坤達老婆柯佳嬿也在IG限時動態PO出與Energy的大合照，表示：「人生第一次與男團合照，嗯八三夭跟麋先生工作不算的話，Energy時隔二十年世紀合體，不拍說不過去！」
坤達昨晚結束演出後，在IG放上與五月天的大合照，表示：「謝謝五月天！謝謝相信音樂！謝謝今晚的一切！」他坦言心情有點難形容：「這是一個奇妙又感動的夜晚，有點形容不出這種感覺，畢竟快20年了，很像一場夢，既熟悉但又很陌生…唯一不變的是『大家好！我們是Energy～』」，最後，他也直呼：「連我都覺得今晚的觀眾真的很幸運，有些事現在不做一輩子都不會做了！」
五月天也在IG發文感謝Energy：「20年首度合體的ENERGY，24年陪你青春的MAYDAY。諾亞方舟10週年進化，無限放大版，高雄世運 The Last Day。今晚天色暗得慢，彷彿撥慢每隻錶，就像我們珍惜今夜相聚一般，謝謝大家四天登舟的滿滿熱情，願彼此都能帶著美好記憶，繼續期待下次相遇。有一天就是今天！謝謝Energy 。」