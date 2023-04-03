清明連假第3天國道繼續塞！「15地雷路段」出爐

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高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至7點，交通量為11.6百萬車公里，今天相關疏導措施包括12至21點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北入匝道及南投服務區便道、14至21點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1圓山－大華系統、國5北向宜蘭－坪林、國10東向鼎金系統－燕巢系統。下午壅塞路段包括國1北向苗栗－湖口、西螺西螺－埔鹽系統、南屯－后里；國3北向關西－大溪、大山－香山、草屯－霧峰、竹山－中興、龍井－沙鹿、苑裡－後龍；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端。
高公局建議西部國道南部地區北向用路人於9點前出發，中部地區北向用路人於12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發，節省寶貴時間，並呼籲民眾出門前務必養足精神，避免疲勞駕駛，並利用高速公路1968App掌握即時路況。
公路總局指出，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形。公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛5,791班次，疏運92,182人，疏運人數較111年同期增加10%；東部國道客運路線共計行駛1,401班次，疏運26,082人，疏運人數較111年同期增加37%。
公路總局預估今天出遊車潮仍將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲）。
主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋）。觀光景點易壅塞路段（北部台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段），建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
公路總局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另公路總局已請客運業者於112年清明連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及清消措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉出遊旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。