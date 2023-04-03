NBA／灰狼爆冷輸給拓荒者 Edwards：我們對比賽缺乏尊重
面對幾乎全主力休戰的波特蘭拓荒者，明尼蘇達灰狼今(3)日爆出大冷門，以105:107意外輸球，這也導致他們在戰績榜上進一步被洛杉磯湖人及紐奧良鵜鶘給拉開差距。
記者黃建霖/綜合報導
灰狼明星後衛Anthony Edwards此役出戰37分鐘，30投15中，命中3顆三分球，砍下37分5籃板6助攻。主力中鋒Karl-Anthony Towns身陷犯規麻煩，全場3投1中，僅得到8分9籃板3助攻。
賽後，Edwards坦言這場輸球的責任要由球隊自己去承擔，「正如你所見，我們沒有準備好這場比賽。而關於本季一再的輸給爛隊，他則表示，「顯示我們對比賽缺乏尊重，你必須用同樣的方式對待每場賽事，而這正是我們沒能做到的。」
這場比賽失利之後，灰狼排在西區第9，而且落後給湖人達到1.5場，要重新回到附加賽上半區並不容易，對於他們所處的位置，Edwards則正面看待，直言必須努力去解決問題，並要「作為一個團隊去團結起來，贏得最後3場比賽。」
今天西區的部分比賽結束後，現在湖人排名西區第7，鵜鶘排名第8，兩隊沒有勝差；灰狼落後1場半，排名西區第9；而在其後，雷霆落後灰狼1場，獨行俠落後雷霆1場。