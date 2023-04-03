6000元有登記沒入帳？「原因」釣出一堆苦主　3招拿回錢

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貼文一出，想不到卻釣出不少同道之人「我也是，但6號後就能重新登記了，莫慌」、「被你一提醒我也是輸入卡號了.....好蠢啊」、「帳號跟卡號不同嗎.....我都不知道我輸入什麼」、「難怪我玉山也沒領到，我也輸入錯了啊傻眼」、「很多人都因為卡號=帳號......尷尬」、「我剛剛才發現我也是QQ」、「感謝提醒，這篇不知道救了多少人」。
原來，這些民眾把自己銀行帳戶的「卡號」跟帳戶的「帳號」搞錯了，因此才沒有6000入帳。然而如果自己的帳戶都沒有入帳，可以到官網上進行查詢，如果是登記成功，但是輸入帳戶不是想入帳的，想更改「金融機構帳號」的話是可行的；如果查詢出現 「入帳失敗 」或 「帳號核驗失敗」，民眾也不必緊張，可以再「重新登記」，提醒確認個人資料與帳戶資料正確，或可改用同一人名下其他銀行帳號。
另外最簡單的方式就是4月10日起，可至ATM領取現金。不然就是4月17日起，可至郵局臨櫃領現。數位部提醒，所有管道都開放至10月31日都領得到，民眾若有疑問可致電1988免付費專線詢問，並請大家慎防來路不明的網站與訊息，疑似詐騙可撥打165反詐騙專線查證。
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