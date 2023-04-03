郵局6000也入帳了！24家銀行發錢懶人包　沒領到1招自救

6000元有登記沒入帳？「原因」釣出一堆苦主　3招拿回錢

▲全民普發6000元現金，不少家銀行都已經入帳。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全民普發6000元現金，不少家銀行都已經入帳。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

普發6000元在即，不少人都選擇以「登記入帳」的模式，由於連假前王道銀行搶先偷跑發放，導致不少銀行也陸續跟進在連假期間匯款。不過，卻有網友遇到特殊情況，表明自己明明登記入帳的銀行都發放6000元了，但自己卻沒有收到款項，結果查了原因才發現自己犯蠢，沒想到有許多人也是同樣的情況，讓不少網友超傻眼。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「我登記中國信託的，結果很多人1號都收到6000我都沒有，我去查顯示說入帳處理中，也無法重新登記.....結果我超白癡，把帳號輸入打成銀行卡號......但系統沒有擋，一樣可以登記，我去查詢結果也登記成功，想問有人知道要怎麼辦嗎？

▲中信銀行今（2022）年7月信用卡消費金額衝上新臺幣860億元，創下台灣信用卡史上單月最高紀錄！（圖/品牌提供）
▲網友使用中信的帳戶登記，結果輸入成「卡號」而不是帳戶「帳號」，導致沒有入帳。（圖/NOWnews資料照）
貼文一出，想不到卻釣出不少同道之人「我也是，但6號後就能重新登記了，莫慌」、「被你一提醒我也是輸入卡號了.....好蠢啊」、「帳號跟卡號不同嗎.....我都不知道我輸入什麼」、「難怪我玉山也沒領到，我也輸入錯了啊傻眼」、「很多人都因為卡號=帳號......尷尬」、「我剛剛才發現我也是QQ」、「感謝提醒，這篇不知道救了多少人」。

原來，這些民眾把自己銀行帳戶的「卡號」跟帳戶的「帳號」搞錯了，因此才沒有6000入帳。然而如果自己的帳戶都沒有入帳，可以到官網上進行查詢，如果是登記成功，但是輸入帳戶不是想入帳的，想更改「金融機構帳號」的話是可行的；如果查詢出現 「入帳失敗 」或 「帳號核驗失敗」，民眾也不必緊張，可以再「重新登記」，提醒確認個人資料與帳戶資料正確，或可改用同一人名下其他銀行帳號。

另外最簡單的方式就是4月10日起，可至ATM領取現金。不然就是4月17日起，可至郵局臨櫃領現。數位部提醒，所有管道都開放至10月31日都領得到，民眾若有疑問可致電1988免付費專線詢問，並請大家慎防來路不明的網站與訊息，疑似詐騙可撥打165反詐騙專線查證。

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▲如果登記失敗的民眾，可以選擇重新登記，另外則是等到4月10日直接ATM領現金。（圖/數位部提供）

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