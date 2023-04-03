NBA／浪花兄弟熄火！勇士110:112輸金塊　只領先湖人半場

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雖然首節打完領先10分，但第二和第三節勇士都讓對手攻下超過30分，也導致他們在三節打完時，反而落後金塊2分。末節勇士出手太過隨意，讓金塊用轉換快攻將分差擴大到7分，雖然之後他們又追到只落後3分，但Jamal Murray的兩顆三分球，讓金塊穩住局勢，並一度取得雙位數領先。
進入比賽最後3分鐘，Donte DiVincenzo連續取分，帶領勇士打出7:0的小高潮，在讀秒時刻勇士追到5分差。之後Thompson投進高難度三分球，後續勇士還爭搶到球權，但可惜Thompson最後4.1秒的三分遠射未能投進、再次出手被Murray給蓋掉，比賽時間也到點。
今天勇士兩位先發後衛發揮差強人意，Stephen Curry全場28投8中，三分球14投2中，只有21分進帳；Klay Thompson則是28投9中，三分球16投5中，得到25分。
金塊展現衛冕軍的能力，前鋒M. Porter Jr.得到29分11籃板，主控Murray拿到26分8助攻2阻攻，Aaron Gordon得到13分10籃板7助攻，團隊將勇士命中率限制到只有4成，是取勝關鍵。
勇士輸球之後，他們現在和快艇沒有勝差，並且只領先西區第7的湖人半場勝差，排名隨時可能發生變動。他們最後3場比賽將依序對上雷霆、國王和拓荒者，其中最後兩場會是在客場進行。