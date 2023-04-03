創疫後疏運量新高！台鐵局昨單日客運量再破70萬人

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此外台鐵局在疏運期間特別注意行車運轉安全，提早完成路線、號誌、電力系統檢查，並在各機務段備妥預備編組，可隨時因應需求加開列車；局本部及各區協調中心均成立管制小組，加強各廠、段、站、以及工區停工檢查。
台鐵局長杜微4月1日在南區協調中心主任陳文川、潮州機廠廠長謝進崑、高雄運務段段長徐竹平、高雄機務段段長謝益民、資產開發中心副總經理江昭瑢、新左營站站長吳文傑陪同下，巡察高雄屏東各單位疏運辦理情形。
杜微一行人先赴新左營站了解西線、南廻線、以及和高鐵轉乘的現況，並慰勉第一線服務同仁的辛勞。杜微詢問行車、售票、自動售票機、旅客遺失物品協尋保管等業務、和同仁交換意見，並指示要特別注意這幾天高雄演唱會帶來的人潮，做好安全疏運的準備。
後續一行人再赴屏東，視察潮州機廠、高雄機務段、潮州基地行控室等單位。杜微表示，維護行車營運安全是清明疏運最重要的工作，在旅客量持續增加情形下，準點率仍可達到95.3%，這是同仁努力投入，勵行安全改革精進作為的成果。
杜微並指示，潮州基地內的「潮州鐵道文化園區」是台鐵5大鐵道觀光區塊之一，入園參觀人潮眾多，請南區協調中心規劃，從潮州站開行直達園區南方小站的觀光專車，並能在今年暑假前試營運。