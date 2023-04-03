必勝客員工崩潰！爆「無料披薩製程」網傻眼　官方回應了

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貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「真假啊....有這麼浪費的事」、「怎麼可能啊.....這成本也太高了吧」、「真假啊？那我還是乖乖的買正常的芝心披薩好了」、「必勝客有可能會這麼搞嗎.....整人整到員工啦？」、「居然這樣做的，以為揉一條圍起來…好浪費」、「怎麼可能啊，這成本也太高，而且這幾天賣到爆欸」、「覺得不可能....誰會這麼高成本製作啊」、「用切的會看不出紋路？笑死」。
而實際詢問必勝客官方，公關回應表示「非常感謝消費者對必勝客零傷害披薩的熱烈支持，必勝客在製作披薩都有嚴謹的標準流程，是台灣少數堅持『現場製作新鮮麵團』，為消費者提供最新鮮美味的比蕯。這個做法是必勝客對披薩薩品質的堅持」必勝客強調「近日推出零傷害披薩也是本著同一理念，為了呈現原汁原味的芝心餅皮商品概念，也為了讓起司能儘量的鎖在餅皮裡，使用最能將起司完美包覆的作法」。
而《NOWnews》記者日前也實際購買無料披薩開箱，回頭看照片發現，按照「烤好一個大披薩然後切除中心部分的話」，內圈應該會有非常明顯且平整的刀痕，不過實際開箱查看，倒不像是有被切過的痕跡，因為內圈不僅密合紋路也是崎嶇不平整，只能說必勝客的製作手法其實蠻沒破綻的，也難怪第一時間不少網友感到訝異！
▲必勝客無料披薩實際圖片，其實並看不出有切痕的痕跡，手法很厲害。（圖/記者張嘉哲攝）