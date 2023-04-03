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必勝客員工崩潰！爆「無料披薩製程」網傻眼　官方回應了

▲必勝客因應愚人節推出的「零傷害披薩」，可以說是今年度愚人節的最佳冠軍行銷手法。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客因應愚人節推出的「零傷害披薩」，可以說是今年度愚人節的最佳冠軍行銷手法。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

必勝客因應愚人節推出的「零傷害披薩」可以說是今年度愚人節的最佳冠軍行銷手法，不少人甚至吃完之後，還表示希望這樣的披薩能夠成為「常駐商品」。然而就在無料披薩在話題尖峰時，卻有一名自稱必勝客的員工在社群發文，分享「無料披薩」的製作過程，並希望顧客不要再買，讓不少網友相當震撼，原文甚至還遭到刪除。

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一名自稱是必勝客員工的網友在「Dcard」貼文指出「希望大家不要再買了，因為要做這個圈圈必須要先做一個大披薩，中間真的是把沒放任何料的芝心餅皮烤出去，再把中間麵糰切掉丟掉超浪費，最後剩下圈圈放進紙盒，為了做那個圈圈丟了超多披薩中間！而且一個圈圈就用那麼大的紙盒裝也超浪費，建議大家不如直接買一個披薩升級芝心餅皮，自己回家切」。

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲有自稱必勝客的員工爆料，必勝客的「無料披薩」是要烤一整個披薩再切掉中間部分。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「真假啊....有這麼浪費的事」、「怎麼可能啊.....這成本也太高了吧」、「真假啊？那我還是乖乖的買正常的芝心披薩好了」、「必勝客有可能會這麼搞嗎.....整人整到員工啦？」、「居然這樣做的，以為揉一條圍起來…好浪費」、「怎麼可能啊，這成本也太高，而且這幾天賣到爆欸」、「覺得不可能....誰會這麼高成本製作啊」、「用切的會看不出紋路？笑死」。

而實際詢問必勝客官方，公關回應表示「非常感謝消費者對必勝客零傷害披薩的熱烈支持，必勝客在製作披薩都有嚴謹的標準流程，是台灣少數堅持『現場製作新鮮麵團』，為消費者提供最新鮮美味的比蕯。這個做法是必勝客對披薩薩品質的堅持」必勝客強調「近日推出零傷害披薩也是本著同一理念，為了呈現原汁原味的芝心餅皮商品概念，也為了讓起司能儘量的鎖在餅皮裡，使用最能將起司完美包覆的作法」。

而《NOWnews》記者日前也實際購買無料披薩開箱，回頭看照片發現，按照「烤好一個大披薩然後切除中心部分的話」，內圈應該會有非常明顯且平整的刀痕，不過實際開箱查看，倒不像是有被切過的痕跡，因為內圈不僅密合紋路也是崎嶇不平整，只能說必勝客的製作手法其實蠻沒破綻的，也難怪第一時間不少網友感到訝異！

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）▲必勝客無料披薩實際圖片，其實並看不出有切痕的痕跡，手法很厲害。（圖/記者張嘉哲攝）

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