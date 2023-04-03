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ChatGPT大熱！法人：AI、伺服器概念股持續為盤面焦點

▲法人預期台股指數將進入高檔盤整格局，選股上，新興科技運用的投資題材將持續成為盤面焦點，包括AI概念、伺服器等。（圖／Shutterstock）
▲法人預期台股指數將進入高檔盤整格局，選股上，新興科技運用的投資題材將持續成為盤面焦點，包括AI概念、伺服器等。（圖／Shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

信心回籠加上法人買單，3月台股表現強勢，月線連3紅，單月大漲364.27點，漲幅2.35%。展望清明連假後台股情勢，法人預期，台股指數將進入區間15000至16000點高檔盤整格局，選股上，新興科技運用的投資題材將持續成為盤面焦點，包括AI概念、手機供應鏈、伺服器等。

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因清明連假將至，台股上週投資情緒明顯轉趨保守，週五指數開盤後一度上漲近百點，惟終場漲幅收斂至0.12%，小漲18.63點，收在15868.06點，但上週週線小幅收黑，全週下跌-46.64點，週線跌幅-0.29%，平均日均量2037.16億元。

雖然長假增添不確定性，但上週法人仍積極布局台股，統計3大法人連續第2週全數加碼，外資買超298.74億元，自營商持續回補23.51億元，投信則小幅買超0.43億元，3大法人合計買超322.69億元。

PGIM保德信高成長基金表示，從3月來看則是只有投信站在買方，單月回補379.36億元，累計連續買超月數推進至第16個月，外資與自營商單月則分別賣超21.55億元、241.83億元，3大法人3月合計資金回補115.98億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，據自2007年以來的歷史統計，清明過後因為進入第2季淡季且將面對第1季財報公布，不論後5日或後10日的投資氛圍往往會轉趨謹慎，不過後20日起，指數上漲機率再度提高，平均達近8成，平均漲幅2.13%，預料清明過後資金會先行回補基本面好轉的個股，以及布局高殖利率個股。

至於3大指數走勢，孫傳恕分析，目前電子與傳產指數皆來到短中長天期均線之上，雖然金融指數較為弱勢，也呈現逐步回穩態勢，就技術面而言整體走勢仍屬於偏多格局，然在台股休市期間，仍建議持續觀察歐美銀行危機處理、美股走勢、聯準會動向等，都將牽動台股清明連假後的表現。

在產業面方面，法人看好AI相關產業。孫傳恕說，目前最熱門的話題為生成式AI應用機器的學習，AI機器人聊天軟體程式ChatGPT提升AI應用與日常生活的連結度，預期隨著高科技發展邁向另一個AI產業發展階段，AI晶片產值將呈現爆發性成長，而雲端運用、資料庫與高速傳輸等需求亦將隨之提升，並快速導入應運。

此外，研究機構調查顯示，AI伺服器在2026年前的出貨增速，將以10.8%的複合年成長率提升，其中4大伺服器龍頭業者微軟、Google、Meta與亞馬遜，即包辦高達66%的需求產能，預料相關台廠供應鏈將是主要受惠標的。

整體來說，孫傳恕認為，隨著國內製造業採購經理人指數已接近谷底，且未來6個月製造業展望已出現回溫跡象，再加上的服務業與零售業動能明顯回升，預期台股指數將進入區間15000至16000點高檔盤整格局，選股上，新興科技運用的投資題材將持續成為盤面焦點，包括AI概念、手機供應鏈、伺服器等，另外，關鍵電子零組件、電動車、內需觀光消費等也值得留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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