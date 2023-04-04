LINE關「＠All」功能怕漏訊息？1招完美自保：安靜不心慌
LINE自從推出了「＠All」（全體標記）功能後，好壞評論各半，有團購媽或是管理階層覺得非常方便，能夠一次佈達並且提醒所有人重要訊息，但有些人就不喜歡經常被「＠」提醒，且即便關閉該聊天室的通知，只要標註所有人就會跳出提醒，不想要一直被打擾，推薦一招來反制「「＠All」；但訊息都沒提醒可能會讓人覺得心慌，這時電腦版加設「關鍵字」才能保平安！
記者周淑萍/綜合報導
一鍵可以＠All所有人，即便關閉通知依舊擋不了，必需到設定內關閉「標注提醒」才能安靜度日。手機版設定路徑為：設定→提醒→關閉「標註提醒」；電腦版設定路徑則是：設定→提醒→取消勾選「有人標註我時提醒」。設定完成之後當有人「＠All」就不會被打擾。
但完全沒有跳出通知，應該也會覺得心慌慌吧！如果工作大多在電腦上執行，手機提醒全關之下，建議電腦版設定好「關鍵字」，將自己的名字、暱稱、部門或是特定企劃設定關鍵字，當你回頭檢視LINE訊息時就出現「反藍」的標註，就能快速掌握與自己有關的事件。
電腦版設定路徑：設定→聊天→關鍵字提醒→新增關鍵字，電腦版的關鍵字最多可以設定20組，但目前手機尚未有此功能。