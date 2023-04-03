川普將為封口費案出庭　紐約嚴陣以待防潛在示威

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川普將相關調查描述為政治獵巫，而共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）等死忠支持者表示，明天將前往紐約抗議。一名法院官員說，在川普出庭應訊前，法院裡的部分法庭將先休庭。
紐約市警察局（NYPD）表示，紐約市未收到可信威脅。
監控網路極端主義的美國非政府組職賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，有部分社群媒體用戶號召處決曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）和起訴川普的陪審團。
2020年總統選舉過後，川普曾不實宣稱自己贏得大選，他的支持者因而於2021年1月6日闖進美國國會大廈，引發一場致命騷亂。
這回，即使在川普呼籲支持者上街示威，許多力挺他的網友對公開示威仍抱持謹慎態度，擔心自己可能被捕。
紐約市警察局在聲明中說：「紐約市警察局隨時待命在有必要時做出回應，確保每個人都能和平行使他們的權利。」
川普的一名顧問說，川普預計今天從佛羅里達州飛往紐約，在川普大樓（Trump Tower）度過一晚，明天上午抵達法院。
「紐約青年共和黨俱樂部」（New York Young Republican Club）表示它們計劃在法院對面的公園舉行抗議活動。作為川普在國會最堅定支持者之一的葛林說，她將參加這次示威。
葛林推文說：「抗議是憲法賦予的權利。」她說她將「抗議這種前所未見地濫用我國司法系統和干預選舉的行為」，還說她反對任何煽動或動用暴力的人。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120403