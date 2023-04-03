力邀費鴻泰辯論「不挑時間、地點」　徐巧芯：我隨時應戰

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徐巧芯今受訪則表示，他沒有接到蔣萬安、黃呂錦茹電話，但他們自己會多注意，什麼話可講、什麼話不能說，但有些事是事實的話，則沒什麼好不能說的。他表示，有些他已送到考紀會檢舉，選舉期間本就會有些衝突，但2024選舉讓國民黨重返執政，依舊是他們的目標，這點不會因為初選過程有火花就抹滅掉。
媒體追問，市黨部與黨中央看似未強力介入，若申訴後續未獲處理，是否回頭溝通？徐巧芯則回應，不會，按照程序申訴要如何決定，他全部都尊重，「我也沒抱有太多期待」。他諷刺，連北市委員都因費鴻泰施壓、關說，做出這樣的決定，他也沒什麼好期待，但既然決定參選就一定選到底。
徐巧芯還呼籲國民黨黨員，過去可能受制人情壓力與傳統價值，但這次應回到最原初的國民黨，國民黨以前是由20幾歲年輕人領軍，因此在滿清革命時建立中華民國，如今國民黨年輕人要發揮戰力時，如何被阻礙、被背後放冷箭、被既得利益者霸凌，應是時候改變國民黨。
徐巧芯強調，世代交替不是要拉下誰，而是給上面的人更多動力往前競爭，將所有人共同往上推，這是他的理念與主張。
針對立委初選辯論沒有先例，徐巧芯則指出，有先例當然很好，若能開啟這樣的先例，讓未來立委初選都有辯論，「這不是一件好事嗎？我主張用辯論方式，最能符合民主價值與君子之爭」。他還說，與其媒體訪問費鴻泰，而費總是用打哈哈的方式不斷逃避、甩頭就走，只會說團結槍口一致對外，但背後卻用小動作背刺，辯論能讓民眾了解他們主張與價值，只有直球對決才能讓選民知道兩人差別在哪。
徐巧芯說，初選過程有辯論都是好事，如總統大選他也支持辯論，辯論能展現彼此風度，並將很多民眾在意的事，短時間內用直球對決表現出來，這樣也不會造成黨內互打，還能維持黨內和諧。他直言，既然費鴻泰都同意辯論，最後10天他開放所有時間，不管是凌晨1點、2點、4點、5點或任何時間，地點從台北、新竹、台南、高雄甚至屏東，「我也完全接受，完全開放讓費鴻泰選擇，我隨時應戰。」