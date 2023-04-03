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指陸委會倡議「兩國論」 　馬辦批違憲：蔡英文應表態

▲陸委會發新聞稿強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，馬英九辦公室今反擊陸委會公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法。（圖／馬英九辦公室提供）
▲陸委會發新聞稿強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，馬英九辦公室今反擊陸委會公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法。（圖／馬英九辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

前總統馬英九昨於中國湖南大學進行座談交流時，提及台澎金馬與大陸都是中華民國國土，陸委會則譴責馬英九，唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。對此，馬英九辦公室今（3）日發聲明反擊陸委會，公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，並籲總統蔡英文表態，是否屬政府立場？

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馬英九昨參加湖南大學座談交流活動，他提及1997年中華民國修改憲法，定義中國分為台灣地區與大陸地區2個部分；同時在《兩岸人民關係條例》第2條，也定義什麼叫台灣地區、什麼叫大陸地區，台灣地區就是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外的領土。

馬英九強調，所以不論是在台灣或大陸，在中華民國憲法上都屬一個中國之下，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」，也明白在大陸的1982年版憲法前言中提到，台灣為中國不可分割的一部分，「所以這個事實很清楚。」

此言一出，引來陸委會發新聞稿痛批，中華人民共和國憲法聲稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九在中國將我國憲法與之相提並論，還詮釋為兩岸均堅持「一個中國原則」，不僅矮化台灣，更嚴重悖離台灣從未屬於中國事實。

陸委會表示，馬英九唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，完全與台灣民眾認知背道而馳。陸委會強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海現狀與朝野共識，也是台灣2300萬人民的堅持，中華民國是主權國家，台灣從不是中國的一部分。

針對陸委會說法，馬英九辦公室今則發聲明，質疑陸委會公然倡議兩國論，並請總統蔡英文表態，是否屬於政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。

馬英九辦公室指出，陸委會新聞稿強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，也違反蔡英文上任時提出遵守憲法與兩岸條例的承諾。

馬英九辦公室質疑，陸委會批評馬前總統所謂唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，「請問我們的中華民國憲法不就是一中憲法嗎？大陸地區難道不是憲法上我們的領土嗎？請問陸委會批評的根據在哪裡？哪一點跟中共所謂的唱和？」

馬前總統辦公室嚴正指出，陸委會這樣的新聞稿明顯已經不適格，倡議兩國論，把大陸當另一個國家，也自我否定存在的必要性，請蔡英文公開說明，這是否代表政府立場？政府是否背棄中華民國憲法的一中原則？

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