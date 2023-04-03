星兒界周杰倫領軍！非常音樂家樂團演出精湛

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非常音樂家樂團表示，華姵、劉士堉2位知名音樂家，和王榮堅的合作演出，更增加了音樂會的豐富性，也讓大家看到非常音樂家未來的無限可能性。公益音樂團體「冷到爆非洲鼓團」也帶來精彩的表演，讓活動熱鬧開場；音樂會主持人曾懷瑩和王榮堅默契十足，合作演繹中英文經典歌曲，讓在場觀眾看到非常音樂家不一樣的表演實力。
非常音樂家樂團團長、王榮堅的母親董雯萍接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，王榮堅從小患有自閉症、無法自理生活與社交，到了大學，她還在使用聯絡簿與教師溝通，但王榮堅自幼兒園就展現了音樂天賦，喜歡敲擊鍵盤、按鈕來滿足手指觸覺，且看過教師彈風琴一遍後便能學會，就開始培養他彈琴。
董雯萍說，王榮堅雖然無法像普通人一樣正常對答，但非常熱愛舞台，從小在學習音樂的路上，困難點都不在音樂，而是日常生活與學科學習，尤其缺乏危機意識，曾經發生過馬路時不看紅綠燈，差點被車撞上，得透過一遍又一遍的教導與練習，才能學會。
董雯萍表示，因為自己生病，不曉得還能照顧孩子多久，「才會用餘命去拼了」，集結幾位自閉症音樂家組團，希望他們能藉由音樂天賦、自力更生，擁有一份穩定的工作。
「我認為與其彎腰低頭懇求別人給我們機會，還不如我們自己堅強起來創造機會，目前有好幾組星兒家庭來跟非常音樂家樂團接觸，期待發現更多的音樂家並加以培育。」董雯萍希望能給孩子穩定練習音樂的環境，建立屬於他們的舞台，也希望社會大眾能了解，有天份的星兒們，在他們的專業領域裡，絕不輸給一般人，社會應該給予相對的尊重，看到他們的價值。
非常音樂家樂團表示，星光音樂會由台北市南鷹扶輪社主辦，募款金額扣除成本後，全數捐贈給「非常音樂家樂團」，作為初期營運資金，盼藉由這次音樂會，讓「非常音樂家樂團」順利啟航，未來能獲得更多演出機會與企業支持。