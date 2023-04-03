國道追撞致回堵！下午地雷路段曝　高公局建議替代道路

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另查今天9點15分於國1高架北向14公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9點42分排除，造成後方車流回堵5公里；10點17分於國1北向213.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10點22分排除，造成後方車流回堵2公里。
10點27分於國1南向80.1公里處發生1輛小客車與1輛小貨車追撞事故，占用中線車道，於10點33分排除，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
有關今天下午重點壅國道路況，預報員陳立哲說，北部地區，國1北向苗栗－湖口、國3北向關西－大溪從15點到20點，為車流集中時段，國5北向宜蘭－坪林則從10點之後車流湧現，預估將塞至深夜24點。
中區部分，國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里路段，從下午開始到21點左右車流集中；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰路段，傍晚時間16點至20點車流相對大。南區部分，國1北向鼎金系統至高科路段，車流集中在中午時間，其餘時段車流大致正常。
其餘重點壅塞路段還包括國3北向大山－香山、苑裡－後龍、龍井－沙鹿；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。
陳立哲建議用路人改走替代道路，國1國3可改走台61線；台中往返南投地區，建議改走台63線；霧峰往返台中以北，改走台74線、國道4號；宜蘭往台北地區，改走台9線，或可透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。