雞塊用油炸弱掉！神人「1絕招」省事又美味：不輸麥當勞
炸物美味的口感總是令人垂涎三尺，就算常吃到罪惡感滿滿，卻仍會不由自主的一口接著一口，而由於物價上漲和健康因素，不少人選擇在家中自行烹調如薯條、雞排等炸物，並用近年相當流行的「氣炸鍋」來料理，而近日就有一名網友分享，自己在氣炸鍋處理雞塊時，只要簡單加入廚房內的「1神物」，不僅不必幫雞塊翻面、炸很多塊外，食用口感也更加完美，甚至大讚「把麥當勞搬回家了」。
記者張志浩/綜合報導
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，近日他到好市多購買相當熱門的冷凍雞塊，回家透過氣炸鍋料理時，她使用與一般人不同的做法，圖中可見，原PO在氣炸鍋底部墊上一層烘焙紙後，並將「傳統電鍋架」放入，最後把大量雞塊以直立方式放入縫隙，手法相當新奇。
原PO成功氣炸完後，便上社團說道「這樣立起來氣炸真的比較好吃，我用160度15分（看自己的氣炸鍋而定）」貼文一出吸引眾多網友留言表示，「我是直接倒滿，然後像炒飯一樣甩鍋讓雞塊翻面，好沒效率」、「立著放真的可以烤比較多，而且不用中途翻面」、「竟然還有這招」、「哇學到了，今天就試試」、「我是放在吐司架上，一樣的概念」。
此外，這樣炸雞塊的方式除了方便省事外，也有專業的網友強調，「立起來氣炸，油往下滴，吃起來會比較酥」、「不只比較好吃，也不用擔心雞塊破皮」、「因為立起來，熱氣的確比較流通」、「如果氣炸鍋夠深，又想吃多一點，可以再放第二個網子」、「鍋子內部氣體循環較佳，可以使雞塊受熱均勻，會比較好吃完全合理」。