NBA／本季主場均失分破120　國王主帥：我們打得「很軟」

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賽後，顯然Mike Brown對於球隊的防守很不滿意，「再說一次，如果你讓對手在常規時間結束時得到了123分，你就不可能贏得比賽。」但這樣的表現不是個案，本季國王場均讓對手得到118分，聯盟倒數第5。
此役之後，本季國王在主場金州第一中心的戰績為23勝17敗，比客場勝戰績24勝14敗更差，也是西區唯一一支主場戰績比客場差的球隊。在主場作戰時，他們每場平均丟120.1分。另外，他們賽季5次讓對手在主場得到至少130分，並在這些比賽中全數全敗。
對此Brown不滿地表示，「現實就是我們在主場打得很軟，我不想這麼說，但事實就是如此。實話實說，我們就是很難阻止別人在我們家得分。」
無法鞏固主場優勢，通常是一些缺乏經驗的球隊的通病，而這也是國王之所以在即將到來的季後賽被外界給輕視的原因。作為前四種子，國王擁有主場優勢，但一些球隊似乎有意將目標瞄準他們。
對此，Brown不感到意外，「如果我是另一支季後賽球隊，我也會鎖定國王的。而我們自己是唯一可以改變這種看法的人。」
在78場例行賽中，國王隊已經很好地展現了他們的特色：歷史級別的進攻和有很大問題的防守。無疑，本季國王睽違17年再進季後賽，已經十分成功，但如果他們可以更上一層樓，就必須做得更好。