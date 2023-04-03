影／遭指違建！新北翁衝工務局陳情 亮雙刀「以死明志」
新北市一名83歲邱姓老翁，上（3）月30日因房屋官司問題，前往新北市政府工務局陳情，市府員工帶他進協商室後，邱翁竟從包包內取出菜刀與剪刀各1把，對其表達不滿情緒與字眼，嚇得工務局職員趕緊報警處理，警方到場後，將邱翁帶回偵訊，釐清事情始末，由於全案未有傷亡，周遭物品亦未遭毀損，訊後依妨害公務罪嫌移請新北檢偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
全案發生在3月30日上午10時許，據指出，邱翁認為自己並非刻意違建，而是房子買來就是如此，因此隻身前往工務局陳情協商，並由施姓女職員接洽引導，但邱翁到了協商室後，從包包內取出菜刀與剪刀各1把，並表達不滿情緒與字眼，故施女趕緊報警；邱翁向警方強調，自己亮刀只是想要「以死明志」，並無恐嚇意圖，而他也確實無揮舞刀械或攻擊情事。
由於兩人未有傷勢，周遭物品亦未遭毀損，加上施女並無提出恐嚇告訴，權案訊後依妨害公務罪嫌移請新北檢偵辦。
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