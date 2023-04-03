好不容易搶到五月天門票要值勤！妻兒溫馨探班暖抱警父
「警察杯杯辛苦了！」高雄市清明連假期間接連數場大型演唱會，雖然滿足了歌迷們，卻讓高雄市的員警忙翻了。高市警局昨（2）日臉書晚間PO出一幅感人的畫面，高雄有名捷警隊的員警許清華原本期待買票與老婆一起去五月天的演唱會，未料當天要值勤，當妻兒搭捷運前往會場時，特地去探許清華的班，父子相擁的既溫馨又心酸的畫面，引來大批網友按讚並直呼辛苦了！
記者郭凱杰／高雄報導
天團五月天上月29日在高雄世運主場館連唱4天，高市府各局處、警力全力備戰疏運。而其中一名捷警在捷運世運站辛勤指揮、值勤畫面再配上妻兒探班以及相擁告別畫面遭到拍下，昨日晚間10時放在高市府警察局臉書粉專貼文。
貼文表示，有位捷警隊同仁，好不容易搶到了五月天 Mayday的票，想帶老婆一起去重溫戀愛時的青春時光，沒想到當天要上班！只好將票給老婆和兒子，當天兒子搭捷運到會場，特別去探父親的班。貼文一出，引起上萬名網友按讚、分享 。
高雄捷運警察隊指出，該名員警為專14期的警員許清華，2021年10月到捷運警察隊服務，由於剛好是督察組勤務的承辦人，因此無法休假，昨同仁捕捉到許員值勤、妻兒探班的畫面，展現警察值勤辛勞的一面。
捷運警察隊統計，昨五月天活動，捷警隊計出動警力55人，其中含保大支援警力20人；另因應大港開唱活動則動員警力45人，其中含分局支援警力10人。
許清華也指出，自己和妻子是五月天歌迷，年輕時也瘋狂過，知道五月天將在高雄辦演唱會，因此決定和妻子從2月開始搶票，好不容易搶到票，但因為要上班，沒辦法與老婆一同前往，只好將票讓妻子帶兒子去演場會；許表示，能替五迷服務，順利讓他們搭車離去，也非常高興。