帶動郵輪市場復甦！港務公司到美國郵輪展爭取郵輪來台
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮於日前，率團到美國羅德岱堡參與全球最大郵輪展，以爭取更多郵輪來台灣，以促進台灣郵輪市場復甦。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，全球最大郵輪展(Seatrade Cruise Global 2023)於日前，在美國羅德岱堡展開，由於該郵輪展為郵輪業界最大盛事，全世界港口、郵輪業者及相關供應鏈廠商，都集結於此 ，台灣港務公司與交通部轄下觀光局乃前往參展，以結合城市觀光及港口設施，進行行銷宣傳，以爭取更多郵輪來台灣，以促進台灣郵輪市場復甦。
王錦榮說，自去(111)年10月份宣佈郵輪解封起，不到半年，台灣郵輪的預報已恢復至310艘次，幾乎達到2019年巔峰時期667艘次的一半，代表國際郵輪公司對於台灣郵輪市場仍具信心。
王錦榮並說，為爭取更多郵輪靠泊，港務公司更帶著史上最殺的國際客船優惠措施，參與美國羅德岱堡郵輪展，並安排拜會嘉年華集團公主遊輪首席商務官Deanna Austin及航線規劃資深總監Crystal Margon、挪威郵輪集團港口營運資深副總經理Juan Kuryla及荷美集團亞洲區域營運經理Ravi Pavade等高階主管，針對不同郵輪業者的特性，分別設定策略、精準行銷，期讓台灣重返往日郵輪盛況。
王錦榮指出，港務公司此次大力行銷各郵輪港建設，分別拜會重要航商，所推出的國際客船優惠廣受航商好評，亦與亞洲郵輪聯盟(ACLN)及亞洲郵輪碼頭協會(ACTA)等亞洲郵輪單位進行洽談，相互瞭解亞洲區域疫後郵輪推動情形，期待引領台灣郵輪港躋身亞洲領先地位，帶動台灣郵輪市場復甦。