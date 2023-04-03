Energy合體掀回憶殺！2009年單飛不解散 成員發展近況曝
男團Energy昨（2）日在五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」中，5名原始成員合體和五月天合唱多首經典歌曲，掀起觀眾回憶殺，事實上，Energy於2002年就創立，當時火紅程度被封為「最殺的舞蹈男團」，卻在2009年宣布各自單飛，《NOWnews》就整理了成員們單飛後的近況，到底他們現在發展得如何呢？
記者賴禹妡/台北報導
書偉單飛後主要在戲劇圈發展，演出多部廣為人知的作品，包含台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》等作品，2016年更以《黑盒子》入圍第51屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，演技備受肯定。
坤達在演藝圈跨足多個領域，包含戲劇圈、主持界及經營YouTube等，他不只在綜藝節目《綜藝玩很大》擔任小隊長，還是YouTube頻道《木曜4超玩》不可或缺的主持人，2012年因演出電視劇《我們發財了》，而和同劇演員柯佳嬿爆出熱戀，兩人也於2017年結婚，至今仍十分甜蜜。
蕭景鴻（阿弟）單飛後，先是在節目《金曲超級星》藝人歌唱大賽中獲得季軍，接著一邊耕耘戲劇圈，一邊陸續接演音樂劇，劇團在不同國家的城市巡演，且多場完售，多年來的成績相當不錯，感情方面2007年和老婆Mei結婚，婚後育有2女1子，生活家庭美滿。
唐振剛在外景節目《世界第一等》中擔任固定主持，令人印象深刻，他還因此在2015年入圍第50屆金鐘獎行腳節目主持人獎，除了主持，他也靠著精湛演技在台劇《正義的算法》及電影《角頭2：王者再起》、《角頭外傳：浪流連》等都有亮眼表現。
葉乃文（牛奶）除了主持節目及擔任多首MV的編舞老師，也曾演過多次台劇，現在則多半退居幕後，身份為「日昇正亮娛樂」負責人，並身兼經紀人，旗下藝人有郭采潔、陳立安。
郭葦昀（Toro）身兼歌手、演員、創作人及製作人，是當初Energy發起人及創團成員，現已淡出螢光幕前許久，並出任媒體公司總裁，他雖然平時相當低調，但2021年創作的《繞》一曲，不但是《火神的眼淚》影集片尾曲，也成為當季音樂點擊冠軍，超強實力仍令人佩服。