陸瘋傳蔡小虎死訊！經紀人緊急發聲　怒斥勿聽信傳言

歌手蔡小虎去年因為腸胃問題，緊急送醫治療，之後疑似用藥問題，造成皮膚出現紅斑的情況，所以二度取消出席活動。經紀人在3月17日的記者會上，特別出面澄清蔡小虎身體狀況，但沒想到近期大陸媒體亂傳蔡小虎已經過世消息，《NOWnews今日新聞》求證經紀人，經紀人嚴正聲明是假消息，還分享了昨（2）日蔡小虎為了演唱會服裝，親自挑選布料的照片，認為這種假死訊，不要再渲染。
記者吳雨婕/綜合報導
大陸媒體亂傳蔡小虎死訊，還以「永別了」、「情況惡化」、「女友醫院門口崩潰大哭」等字眼，文中還以台灣許多報導拼湊內容，經紀人譴責這樣的不實消息，更嚴正聲明，蔡小虎目前身體非常健康，也感謝大家的關心，希望大家不要再誤傳死訊。經紀人還分享蔡小虎昨天為了「黃金歲月演唱會」的演出服裝，特別前往布莊挑選布料的照片，打臉陸媒不實報導。
蔡小虎經紀人還點出資深音樂人孔鏘也同樣受過這樣的傷害，希望大家不要被這樣聳動的標題吸引，尤其是其描述內容諸多不實，蔡小虎經紀人接電話澄清到手軟，希望大家可以不要聽信這些傳言，強調蔡小虎現在很健康，接下來也會參加「黃金歲月演唱會」。而在今（3）日稍早蔡小虎的官方臉書也發文，提到陸媒新聞都是不實的，「蔡小虎身體狀況真的非常好，抱歉！讓大家擔心了，謝謝虎迷們及所有好朋友的關心。」