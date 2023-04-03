馬辦斥違憲倡議「兩國論」　陸委會反擊：完全顛倒是非

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未料，陸委會則發新聞稿斥責，馬英九唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，與台灣民眾認知背道而馳。陸委會強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是台海現狀與朝野共識，也是台灣2300萬人民的堅持，中華民國是主權國家，台灣從不是中國的一部分。
對於陸委會說法，馬英九辦公室嚴正聲明，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」一說是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，也違反蔡英文上任時提出遵守憲法與兩岸條例的承諾。
陸委會今下午則再發三點聲明回應，一、中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，長期以來就是台海客觀現狀與事實，符合中華民國憲法，更是駁斥中共圖謀吞併我國家主權領土的嚴正立場，也是臺灣全體國民的共同堅持。
二、中華人民共和國「憲法」妄稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，近期我八成以上民意均表達反對，馬前總統以此宣稱兩岸均堅持「一個中國原則」，悖離事實與台灣民意，各界自有公評，中方「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，在全民反對及國際聲援下，馬前總統更不應呼應並落入其統戰陷阱。
三、 政府兩岸政策立場一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護臺海和平穩定；蔡總統上任以來，堅定「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權及民主自由。
陸委會批評，馬辦所謂「違憲」及否定中華民國存在的指控，完全是顛倒是非；卸任國家元首赴陸言行動見觀瞻，應堅定維護台灣最大利益及社會共同期待。