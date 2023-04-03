揭4S就是「for Steve」！郭台銘與賈伯斯之子熱烈對談

我是廣告 請繼續往下閱讀
身為玉山科技協會創辦人之一，郭台銘除了與老玉山友人敘舊，更與新世代玉山協會成員分享經驗。該活動的一大亮點是，蘋果創辦人史蒂夫・賈伯斯（Steve Jobs）之子Reed Jobs受邀現身，兩人對談互動熱烈。
郭台銘辦公室表示，美西玉山科技協會行之有年的傳統Mentorship導師計劃，今天在舊金山臨海的Skyline學院盛大舉辦，這也是受到疫情影響之後，3年來首次的大型現場活動；郭台銘到場後，先與老玉山成員話當年，會場大螢幕特別放上當年玉山協會發起人紀念會議的簽名文件照片，並重現創會當時的簽名場景，郭台銘也與不同世代的玉山協會成員，共同留下紀念簽名。
1990年在美國聖荷西，集結矽谷⼀群華裔高科技人士，共同成立的玉山科技協會，以台灣第一高峰「玉山」命名，取其高瞻遠矚、源遠流長之深意。郭台銘回憶，玉山協會第⼀屆理監事名單，還是抓鬮選出來的，因為成員實在沒有時間聚在一起開會。
郭台銘分享，這趟科技經濟開拓之旅，在與波士頓哈佛醫學院院長交流時，得知AI經由哈佛醫學院投入ChatGPT 4的訓練後，對於癌症判斷的準確率可以超過90%，令他感到十分吃驚；而此行他預計與OpenAI CEO Sam Altman見面，期待AI在未來的醫學領域中，有更多的發揮與貢獻。
該場活動邀請到Reed Jobs出席，郭台銘表示，他很自豪與賈伯斯從80年代起一起工作，對賈伯斯專注於在技術與開發的領域，展現創新力，印象深刻。
回憶當初參與iPhone的設計過程，郭台銘說，蘋果手機前幾代推出時，每年3月他都會到美國，跟賈伯斯、Jony Ive一起完成設計；再利用半年的時間，進行量產前各種準備工作，才能在9月讓新機順利發表問世。
郭台銘透露，在iPhone 5發表前，賈伯斯突然決定，把原訂5的名字改成4S，當時，賈伯斯已發現自己罹癌，即使在面臨生死交關的換肝手術期間，身處加護病房和無菌室當中，依然日以繼夜地投入工作，令他非常感佩。
賈伯斯在同年10月過世，郭台銘感性的說，原來4S代表的是 「for Steve」，這一切都是老天冥冥中注定。 「賈伯斯不只是英雄、更是偉大的英雄，也是溫暖的太陽，照亮了全世界。」
對於賈伯斯在史丹佛⼤學畢業典禮上的經典演說「Stay Hungry, Stay Foolish!」郭台銘說，這是令他改變的關鍵話語，他受到啟發，將「賈伯斯精神」進化為「Stay hungry ,stay learning!」他也經常思考賈伯斯所說過的⼀句話，「如果今天就是你生命的最後一天，那你想做些什麼？」郭台銘用永遠在學習，向賈伯斯致敬。
對於玉山協會成員，郭台銘再次分享「三灣聯合」說，認為成功結合3大灣區，從美東的科技走廊帶、到美西的經濟走廊帶，再加上串連日本與台灣，未來若能再加入第4個灣區，也就是粵港澳大灣區，融合中國的AI科技力，對於改變世界，將產生更大的力度。就像當年創辦玉山協會⼀樣，只要找到台灣下一個發展契機，就能把玉山，擴大而成「整個亞洲的玉山」。
郭台銘辦公室表示，郭台銘將於美西時間4月3日17點30分至21點30分，參加南加玉山科技協會演講餐會，討論AI如何改變社會。