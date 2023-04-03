獨／李岳吃蝦嚴重過敏「質疑店家打藥」 釣蝦場揭原因
藝人李岳（李豐嘉）曾為幼幼台兒童節目主持人群之一，以「西瓜哥哥」封號陪伴不少小孩長大。卸下身分將近2年的時間，雖然李岳的幼稚園夢暫時停擺，不過預計將開第三間舞蹈教室，且近年在直播界表現得有聲有色，還當起經紀人尋找各領域人才。李岳日前與家人去釣蝦場，吃了釣到的蝦之後，竟然出現藥物過敏、喉嚨緊縮的症狀，懷疑蝦子有問題，對此，他向《NOWnews今日新聞》分享，媽媽見到他的第一反應，而記者也詢問釣蝦場業者，會讓客人引發過敏反應的原因。
記者侯家瑜/台北報導
李岳日前發文：「剛剛跟家人去某釣蝦場，吃了蝦之後呈現藥物過敏症狀，喉嚨緊縮，雙眼紅腫，跟海鮮過敏不一樣，現在就是一個走在路上也不會被認出來的樣子，幾乎蠻肯定是蝦子打藥，我應該要跟店家反應嗎？畢竟我看現場好多小孩，感覺吃了對小孩很不好。」並曬出雙眼紅腫的自拍。李岳被問到身體狀況，表示現在還是很腫，「我根本就是釣蝦場測試劑，我之前沒有因為吃蝦腫成這樣，只有因為吃藥才會腫，表示他們應該有打藥。」也說媽媽看到他的第一反應，是開玩笑表示「腫成這樣搶銀行都認不出來」。
貼文曝光後引發討論，有網友貼心提醒李岳，「快去看醫生，喉嚨緊縮很危險，如果真的窒息得插管急救才行。」也有網友分享經驗，「其實我認為，就算你反應了，店家也只會表面應付你，畢竟這是他們的商道。」不過記者致電到北市中山區一家釣蝦場詢問，店家表示釣蝦場的蝦居多是淡水長臂大蝦（俗稱泰國蝦），有些客人吃蝦沒有把蝦胃上的蝦囊去除，就有可能引發過敏反應。