內鬥不止！徐巧芯挑戰費鴻泰　藍曝最慘恐「雙雙不提名」

名家論壇》單厚之／徐巧芯周玉蔻化，國民黨新星集體隕落

▲國民黨台北市議員徐巧芯為爭取參選立委，與現任立委費鴻泰上演「芯費大戰」。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.02）
▲國民黨台北市議員徐巧芯為爭取參選立委，與現任立委費鴻泰上演「芯費大戰」。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.02）

文／單厚之

內鬥內行的國民黨，永遠能給人驚奇，清明連假祭祖的日子都能搞出個「撕芯裂費」的大戲。徐巧芯和費鴻泰在狹路相逢，結果費鴻泰「被徐巧芯握痛了手」，徐巧芯又在推擠時倒地受傷。國民黨的初選變成狗血鄉土連續劇，熱度狂壓兩位出訪的現任、卸任元首，讓人目不暇給。

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國民黨不分區立委李德維在事發後批評「摔倒和尖叫有點多的」，結果也和徐巧芯槓上，李德維的臉書不僅被深藍網民出征，還有不少綠營網民亂入。而面對蔣萬安和國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹憂心黨內互打升級的新聞，徐巧芯也直接回覆記者「完全沒有」接到蔣萬安的電話，只在新聞上看到蔣萬安有意願協調。

曾經揚言「誰擋殺神、佛擋殺佛」的徐巧芯，如今真的貫徹了自己當初的說法，短短一個多月就已經砍了費鴻泰、秦慧珠、李德維，就連在戰場外探個頭、沒真的想跳進來勸架的蔣萬安，都掃到颱風尾，暗暗吃了個悶虧。連同志都能轉眼間成為成佛路上必須去除的障礙，國民黨誰還敢管這檔閒事。

徐巧芯的動作讓深藍激賞、深綠讚賞，就連久未寫政治評論的「焦糖哥哥」的在臉書替徐巧芯「抱不平」。撕裂無下限的國民黨，自然是綠營最希望看到的，傷口撕得越大、越深，民進黨就越有贏面，「撕芯裂費」不僅僅是松山信義這個選區，更隱然把藍軍支持者分成對立的兩派，一如當年的柱粉、韓粉一般。

拿掉藍綠的有色濾鏡，廣（直）播罵人、大街堵人、尖叫、咆哮、拉扯、口不擇言、落淚，這樣的一個組合會讓人聯想到誰？當初周玉蔻在地檢署門口堵張淑娟「道歉」的場景，和今天徐巧芯的情況何其相似？兩人都有滿腹的委屈和冤屈，總覺得自己被誤解、被欺負，不惜代價、不論姿態，也非要找當事人說個明白、討個公道。

當時的周玉蔻，又何嘗不是「神擋殺神、佛擋殺佛」，明明民進黨人一個個心焦如焚，卻沒有任何人敢惹她呢？

當徐巧芯「周玉蔻化」時，徐巧芯就徹底失敗了。這次立委初選，無論徐巧芯或費鴻泰誰出線，當選的機率都已經大幅降低，徐巧芯幾乎毫無機會、費鴻泰也同樣渺茫。為了一場沒有勝算的選舉，發動一場「無限戰爭」，把自己和同志一起拖下地獄，這會大幅降低藍軍對她的評價和想像，同時也把自己關在深藍的同溫層邁不出去，除非經過長時間的沉澱和轉型，否則很難更上一層樓。

這一場初選破功的不只是徐巧芯，還包括同一個世代的好幾位國民黨政治新星。也不過就兩個月前，國民黨一堆台北市議員打著「世代交替」的名義說要為黨出征，結果除了最熱鬧的「費芯之戰」外，在大安區鍾沛君以「四大承諾」狠酸羅智強，又是只做一屆、又要羅智強去艱困選區，反正說死說活，都是老的該讓年輕的、強的該讓弱的。

日前，李彥秀表態要參選港湖區的立委，換成游淑慧不樂意，批評「先選議員買保險」再選立委「太權謀」。平平都是台北市議員，游淑慧早早宣布要挑戰高嘉瑜就是為黨打拼，換成立委回鍋市議員的李彥秀就變成權謀。

無獨有偶，台北市議員徐弘庭在文山挑戰賴士葆，結果初選確定採「三成黨員、七成民調」三七制，隨即就宣布退選，聲稱「黨員投票水很深」、「一樣的劇本，不會再做你們的演員」。但問題是，協調不成就「三七制」是黨章的規定，國民黨台北市議員們不是今天才知道，徐弘庭又是國民黨中常委，認識的黨員理論上不在少數，「中常委的水難道就淺了」？

國民黨的這批年輕新星，一天到晚喊著「綠能你不能」、「雙標黨」，但回到黨內卻把雙標、特權當成理所當然，因為年輕就「造反有理」，因為年輕黨就應該對我有更多的優待跟禮讓，否則就是不重視年輕人、沒有大局觀。所有的位置想要就喊、要不到就鬧、遊戲規則不如人意就不玩，這是什麼樣的政治承擔跟承諾？

一場初選像是一面照妖鏡，照盡了國民黨年輕人的自私與幼稚。一天到晚只想鑽規則的漏洞、撿現成的便宜，這樣的政治人物永遠不可能大尾，也很難更上一層樓。而政治新星的破功，其實與隕落無異。


●作者：單厚之／資深媒體人

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