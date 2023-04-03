名家論壇》單厚之／徐巧芯周玉蔻化，國民黨新星集體隕落

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曾經揚言「誰擋殺神、佛擋殺佛」的徐巧芯，如今真的貫徹了自己當初的說法，短短一個多月就已經砍了費鴻泰、秦慧珠、李德維，就連在戰場外探個頭、沒真的想跳進來勸架的蔣萬安，都掃到颱風尾，暗暗吃了個悶虧。連同志都能轉眼間成為成佛路上必須去除的障礙，國民黨誰還敢管這檔閒事。
徐巧芯的動作讓深藍激賞、深綠讚賞，就連久未寫政治評論的「焦糖哥哥」的在臉書替徐巧芯「抱不平」。撕裂無下限的國民黨，自然是綠營最希望看到的，傷口撕得越大、越深，民進黨就越有贏面，「撕芯裂費」不僅僅是松山信義這個選區，更隱然把藍軍支持者分成對立的兩派，一如當年的柱粉、韓粉一般。
拿掉藍綠的有色濾鏡，廣（直）播罵人、大街堵人、尖叫、咆哮、拉扯、口不擇言、落淚，這樣的一個組合會讓人聯想到誰？當初周玉蔻在地檢署門口堵張淑娟「道歉」的場景，和今天徐巧芯的情況何其相似？兩人都有滿腹的委屈和冤屈，總覺得自己被誤解、被欺負，不惜代價、不論姿態，也非要找當事人說個明白、討個公道。
當時的周玉蔻，又何嘗不是「神擋殺神、佛擋殺佛」，明明民進黨人一個個心焦如焚，卻沒有任何人敢惹她呢？
當徐巧芯「周玉蔻化」時，徐巧芯就徹底失敗了。這次立委初選，無論徐巧芯或費鴻泰誰出線，當選的機率都已經大幅降低，徐巧芯幾乎毫無機會、費鴻泰也同樣渺茫。為了一場沒有勝算的選舉，發動一場「無限戰爭」，把自己和同志一起拖下地獄，這會大幅降低藍軍對她的評價和想像，同時也把自己關在深藍的同溫層邁不出去，除非經過長時間的沉澱和轉型，否則很難更上一層樓。
這一場初選破功的不只是徐巧芯，還包括同一個世代的好幾位國民黨政治新星。也不過就兩個月前，國民黨一堆台北市議員打著「世代交替」的名義說要為黨出征，結果除了最熱鬧的「費芯之戰」外，在大安區鍾沛君以「四大承諾」狠酸羅智強，又是只做一屆、又要羅智強去艱困選區，反正說死說活，都是老的該讓年輕的、強的該讓弱的。
日前，李彥秀表態要參選港湖區的立委，換成游淑慧不樂意，批評「先選議員買保險」再選立委「太權謀」。平平都是台北市議員，游淑慧早早宣布要挑戰高嘉瑜就是為黨打拼，換成立委回鍋市議員的李彥秀就變成權謀。
無獨有偶，台北市議員徐弘庭在文山挑戰賴士葆，結果初選確定採「三成黨員、七成民調」三七制，隨即就宣布退選，聲稱「黨員投票水很深」、「一樣的劇本，不會再做你們的演員」。但問題是，協調不成就「三七制」是黨章的規定，國民黨台北市議員們不是今天才知道，徐弘庭又是國民黨中常委，認識的黨員理論上不在少數，「中常委的水難道就淺了」？
國民黨的這批年輕新星，一天到晚喊著「綠能你不能」、「雙標黨」，但回到黨內卻把雙標、特權當成理所當然，因為年輕就「造反有理」，因為年輕黨就應該對我有更多的優待跟禮讓，否則就是不重視年輕人、沒有大局觀。所有的位置想要就喊、要不到就鬧、遊戲規則不如人意就不玩，這是什麼樣的政治承擔跟承諾？
一場初選像是一面照妖鏡，照盡了國民黨年輕人的自私與幼稚。一天到晚只想鑽規則的漏洞、撿現成的便宜，這樣的政治人物永遠不可能大尾，也很難更上一層樓。而政治新星的破功，其實與隕落無異。
●作者：單厚之／資深媒體人
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