連假最後2天還是熱！高溫飆35度 沿海恐有「近3米巨浪」
清明兒童連假的天氣實在非常不錯，不僅降雨稀少、體感還有些炎熱，中央氣象局表示，明日台灣各地白天高溫還會持續上升攝氏1至2度，降雨依舊只有東半部和午後的西半部山區可能有零星短暫陣雨，整體還是很適合出遊，但東半部沿岸需注意可能有2米高的大浪，穩定天氣持續到週三（4/5），週四開工日（4/6）鋒面和東北季風接力報到，屆時不僅北台灣降雨機率攀升，氣溫也會驟降，預計週五（4/7）天氣最為寒涼，請民眾持續留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠指出，明日環境風場轉為偏南風，白天高溫將會略為上升，北部、中部和南部大約落在攝氏27至31度，南部近山區甚至有攝氏32至35度的高溫，東部高溫則是攝氏25至27度，低溫部分，全台大約都是攝氏19至22度，早晚溫差仍大，民眾請適時添加衣物。
曾昭誠提及，下波變天的時間點主要在週四開工日，鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有短暫陣雨、降雨範圍頗大，南部山區也有局部短暫陣雨，直到週六（4/8）雨勢才會稍減；溫度部分，週五（4/7）北台灣全天只有攝氏17至20度，體感和近日相比落差相當大。
此外，雖然連假後兩天的天氣仍較穩定，不過由於日本南方有低壓正在發展，其帶來的風勢導致台灣北海岸至東半部沿岸的浪高較大，有鑒於許多民眾連假期間會趁著好天氣到東部衝浪或從事海上活動，氣象局提醒，浪從明日下午開始增大，入夜後可達2米，週三東南部、恆春東側沿海、蘭嶼綠島浪更大，甚至可接近3米，請特別注意安全。