Energy世紀回憶殺！盤點5天團單飛再合體 5缺1請不回他
Energy自Toro離團後20年沒公開合體，近日登上五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版」高雄演唱會，掀起粉絲回憶殺，偶像團體風靡台灣樂壇一時，小虎隊、4 in love、F4、5566這些從80年代開始走紅的團體，都曾經單飛多年再同台，成為歌迷津津樂道的青春記憶。
記者羅凌筠/綜合報導
迷倒萬千少女的小虎隊從80年代成軍，成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋2010年合體登上央視春晚，獻唱《青蘋果樂園》等經典組曲，不少六年級生非常感動，這些年吳奇隆與劉詩詩結婚生子，偶爾拍戲上真人秀，蘇有朋以選秀節目《披荊斬棘的哥哥》翻紅，將回歸歌手身分，陳志朋轉型帶貨直播主，力拚網路經濟。
少女偶像4 in love自2000年出道，發行2張專輯就宣布解散，單飛的楊丞琳以主持、拍戲、唱歌多棲，2018年她在香港開《青春住了誰》演唱會，找來昔日成員張棋惠、黃小柔，以及團體解散後退出演藝圈的冷嘉琳合體，相隔16年再聚首，楊丞琳當場感動到淚灑舞台。
2020年F4成員言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天在江蘇衛視《一千零一夜》「假合體」，利用投影技術跨海合唱《流星雨》，當天其實只有吳建豪在場，其他3人因為要隔離14天，來不及趕上錄影日期，只好隔空獻唱，而實際上F4全員合體最近一次，已是在2013年的江蘇衛視春晚。
5566於2002年出道，拍偶像劇紅遍亞洲，繼成員小刀、王少偉退出後，5566以孫協志、王仁甫、許孟哲3人形式持續活躍演藝圈，去年他們站上高雄巨蛋，舉行2056二十周年演唱會，小刀站台合唱《無所謂》，依舊5缺1獨漏王少偉，孫協志表示人到了一個年紀就會有想做的事，每個人選擇不同，沒有對錯之分。