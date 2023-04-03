Energy真的合體了！五月天突換歌　熱唱《放手》掀回憶殺

Energy世紀回憶殺！盤點5天團單飛再合體　5缺1請不回他

▲Energy相隔20年在五月天演唱會上合體。（圖／相信音樂提供）
▲Energy相隔20年在五月天演唱會上合體。（圖／相信音樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

Energy自Toro離團後20年沒公開合體，近日登上五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版」高雄演唱會，掀起粉絲回憶殺，偶像團體風靡台灣樂壇一時，小虎隊、4 in love、F4、5566這些從80年代開始走紅的團體，都曾經單飛多年再同台，成為歌迷津津樂道的青春記憶。

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▲左起陳志朋、吳奇隆、蘇有朋組成的小虎隊13年前曾合體演出。（圖／翻攝央視YouTube）
▲左起陳志朋、吳奇隆、蘇有朋組成的小虎隊13年前曾合體演出。（圖／翻攝央視YouTube）
迷倒萬千少女的小虎隊從80年代成軍，成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋2010年合體登上央視春晚，獻唱《青蘋果樂園》等經典組曲，不少六年級生非常感動，這些年吳奇隆與劉詩詩結婚生子，偶爾拍戲上真人秀，蘇有朋以選秀節目《披荊斬棘的哥哥》翻紅，將回歸歌手身分，陳志朋轉型帶貨直播主，力拚網路經濟。

▲左起4 in love成員冷嘉琳、楊丞琳、張棋惠、黃小柔相隔16年合體。（圖／翻攝楊丞琳IG）
▲左起4 in love成員冷嘉琳、楊丞琳、張棋惠、黃小柔相隔16年合體。（圖／翻攝楊丞琳微博）
少女偶像4 in love自2000年出道，發行2張專輯就宣布解散，單飛的楊丞琳以主持、拍戲、唱歌多棲，2018年她在香港開《青春住了誰》演唱會，找來昔日成員張棋惠、黃小柔，以及團體解散後退出演藝圈的冷嘉琳合體，相隔16年再聚首，楊丞琳當場感動到淚灑舞台。

▲F4左起朱孝天、周渝民、言承旭、吳建豪透過投影技術假合體。（圖／翻攝騰訊）
▲F4左起朱孝天、周渝民、言承旭、吳建豪透過投影技術假合體。（圖／翻攝騰訊）
2020年F4成員言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天在江蘇衛視《一千零一夜》「假合體」，利用投影技術跨海合唱《流星雨》，當天其實只有吳建豪在場，其他3人因為要隔離14天，來不及趕上錄影日期，只好隔空獻唱，而實際上F4全員合體最近一次，已是在2013年的江蘇衛視春晚。

▲5566在高雄巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」。（圖／華貴娛樂提供）
▲5566在高雄巨蛋舉辦「2056二十周年演唱會」。（圖／華貴娛樂提供）
5566於2002年出道，拍偶像劇紅遍亞洲，繼成員小刀、王少偉退出後，5566以孫協志、王仁甫、許孟哲3人形式持續活躍演藝圈，去年他們站上高雄巨蛋，舉行2056二十周年演唱會，小刀站台合唱《無所謂》，依舊5缺1獨漏王少偉，孫協志表示人到了一個年紀就會有想做的事，每個人選擇不同，沒有對錯之分。

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