汪小菲落跑！才答應今出面 反悔從S Hotel專用車道開溜
汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後撕破臉，大S前陣子指控汪小菲未履行離婚協議、未支付生活費，向法院聲請強制執行後，汪小菲則反提債務人異議之訴，最終一審判決汪小菲敗訴，他也表態會再上訴。汪小菲日前無預警到台灣見家人，昨（2）日深夜也被媒體目擊返回S Hotel，表示自己想先回房間休息，今會再出面說明，不過他今天反悔，約莫傍晚5點45分，疑似已坐上專用車，從專用車道直接開溜。
記者侯家瑜/綜合報導
汪小菲昨坦言來台北猶如返家，也為了感謝辛苦守候的媒體，所以刻意沒有走地下室，「我先睡覺，明天再說。」確切時間則沒說清楚，只說不一定、無法控制。據了解，汪小菲這幾日有與S媽、家人吃飯，行程滿檔，狗仔葛斯齊稍早也到S Hotel等候片刻，表示昨有看到汪小菲與S媽現身信義區吃海鮮，2人互動看起來不錯，對於汪小菲來台感想，他僅客氣地回：「歡迎回家。」也透露這次沒有私下和汪小菲特別約見面。
記者今一大早就到S Hotel守候，準備等汪小菲出面受訪，怎料一整天過去，傍晚5點45分就見到汪小菲的車從專用車道開溜，動作相當迅速，和他先前發文嗆大S，又馬上刪除一樣，反悔速度之快，而稍早詢問飯店櫃檯問題，對方口風也很緊，問了10個問題，每個答案都一樣，表示：「這我們不清楚。」僅說主管休假不便打擾，神情有些慌張，似乎有所準備。