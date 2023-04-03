足球／曼聯今夏想補強中鋒　「英格蘭隊長」Kane將是首選

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kane連續3年在轉會窗口前夕出現離隊的傳聞，這名29歲的名將自Ole Gunnar Solskjaer擔任總教練以來，就一直在曼聯鎖定的補強目標名單上。
一名熟悉曼聯的人表示，曼聯主帥Erik ten Hag將Kane視為曼聯理想中鋒人選的第一選擇，這是今年夏天俱樂部絕對優先的補強位置。他不但是英格蘭和熱刺的射手榜紀錄保持人，並且他的踢球風格也非常適合Ten Hag心中的中鋒角色，同時職業精神也沒得說。
但文中也強調，Kane目前正盡其所能讓熱刺再次取得歐冠席次，在這段動盪的時期，他試圖扮演一位領袖。他的未來要等到賽季結束後，才會比較明朗。他也不排除重新加入熱刺的可能性，對和母隊完成一份新的續約合約持開放態度。
儘管有意願，但曼聯現在也想弄清楚熱刺方面的意願，畢竟熱刺若出售隊魂Kane，可能會引起球迷反彈。業內也有知情人士堅決表示，無論收到什麼報價，熱刺主席Daniel Levy都不會出售Kane。
除了Kane之外，曼聯還在中鋒位置上考察了 拿坡里的Victor Osimhen、本菲卡的Goncalo Ramos、布萊隊的Evan Joe Ferguson等，法蘭克福前鋒Randal Kolo Muani、亞特蘭大的Rasmus Højlund。
後衛線上，雖然Aaron Wan-Bissaka的表現不錯，但曼聯願意聽取其他的報價，若前者選擇離開，曼聯將考慮引進一名具有進攻屬性的右後衛。Benjamin Pavard與拜仁慕尼黑的合約將在明年到期，雙方已經進行了試探性的接觸。