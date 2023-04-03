北京借鑑俄烏戰爭？紐時：中國積極研究 為攻台做好準備
俄烏戰爭爆發後，全球地緣政治局勢更顯緊張。《紐約時報》報導提到，千里之外的北京過去一年來密切關注這場戰役，從武器、軍隊力量、情報到核威懾等，就是為了潛在的攻台戰爭做準備，意圖借鏡俄烏經驗汲取教訓。報導指出，中國的軍事預算高達2250億美元，是俄羅斯的三倍，專家更稱中國試著設想處於俄國的位置，「或多或少將與美國對峙」。
國際中心楊智傑／綜合報導
《紐約時報》檢視近百篇針對俄烏戰爭的中國研究論文和媒體報導，發現中國軍事專家們特別用心研究這場戰爭，並於4月1日報導指出，這些軍事專家將發生在俄烏的戰爭當作「實驗場」，令中國可以在雙方的勝利與失敗中汲取教訓，以便運用在未來可能發生的台海戰爭。
報導發現這近百篇的報導中，有分析俄軍如何透過武器摧毀烏克蘭的後勤部隊與補給單位，也有分析研究烏克蘭怎麼靠星鏈規避俄羅斯遮蔽訊號，並警告中國也該開發類似的低軌道衛星系統，同時關心共軍研發的超音速導彈實戰成果；另外有分析認為蒲亭的「核威懾」成功嚇阻西方國家，中國受此鼓舞應該也可繼續擴大核武研發計畫。
美國國防大學國家戰略研究所的中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）表示，北京認為俄烏戰爭對中國來說是「一記警鐘」，敲響他們認為紙上推演計畫其實在現實中容易變成一團混亂；美國海軍戰爭學院教授高德斯坦（Lyle Goldstein）則認為中國正在觀察北約供給基輔多少軍備，同時衡量台灣軍備提升後戰事發展方向。