蘇花北返車潮湧現！即起實施「雙線單線輪放」疏解車流
今（3）日是清明連續假期第三天，台9線蘇花公路下午起開始湧下北向車潮，花蓮縣警察局新城分局員警到場，實施雙線單線輪流放行方式，以疏解車潮，並呼籲民眾請儘量提早規劃行程，避開尖峰時段，以免塞在車陣中。
記者林莞茜／綜合報導
公路總局表示，因天候放晴、清明祭祖及出遊影響，近午起北返旅次開始湧現，中午過後蘇花路廊北上車流逐漸增加，每小時交通量約維持900~1,100輛，截至下午3時為止，宜蘭往花蓮南向車流量為8,578輛，北上方向為6,378輛，整體交通量相較去年清明假期同時段增加約三成以上，目前蘇花路廊整體運行順暢；在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約72分，北上旅行時間約80分。公路總局第四區養護工程處預估，今日蘇花路廊北向車流量仍有約6,000輛通行需求。
公路總局第四區養護工程處也預估，明日全日交通量約15,900輛次／日，北上車多壅塞時段為10時至20時，籲請民眾注意以上可能易壅塞時段，若遇上車龍，請用路人耐心等候，配合警方指揮切勿有不理性的行為。
新城警分局長吳思翰提醒用路人，多收聽警廣路況報導或下載公路總局「幸福公路」App，了解即時路況，避開尖峰時段；另外，如在車龍中發生無人傷亡且車輛尚能行駛的交通事故，請民眾依5個原則「拍攝及移車全程注意安全」、「放置警告標誌」、「拍攝全景」、「拍攝碰撞點、車損部位及掉落物等跡證」、「儘速將車輛移置不妨礙交通之安全地點」，以降低二次事故風險及能快速紓解車流壅塞。