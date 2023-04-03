明天兒童節！省道7大易塞路段、國道上午5地雷路段出爐

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針對明天重點壅塞路段，陳立哲說，北區部分，依然以北向車流為，包括國1北向圓山至大華系統路段，9點至12點壅塞，國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪路段從15點塞至22點；國5北向宜蘭至坪林路段將從10點後，湧現北返車流，將塞至深夜24點，建議用路人於早上9點前進入國5。
中部區域，國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，以及國3北向苑裡至香山路段，從14點後到晚上時間，車流量較大；國3北向的竹山至中興、草屯至霧峰則從傍晚16點至20點期間，車流量較大。
南區部分，國1北向鼎金系統至高科路段、大灣至台南系統路段，車流主要集中在上午10點至12點左右；國10東向鼎金系統至燕巢系統，於9點至12點也有車多壅塞情形。
有關明天國道交通疏導措施，陳立哲指出，明天12點至21點，國1埔鹽系統、虎尾，以及國3西濱北向入口會有匝道封閉措施，提醒用路人提前改道；13點至18點，國5的頭城、宜蘭、羅東、蘇澳等各北向入口，會有高乘載管制，未滿3人的小型車請勿進入；清明節連續假期，國道皆採單一費率、0至5點暫停收費。
高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發，節省寶貴時間。
替代道路部分，國1、國3可利用台61線；台中往返南投地區改走台63線；霧峰往返台中以北，改走台74線、國道4號；宜蘭往台北地區建議改走台9線北宜公路。
交通部公路總局指出，今天截至15點止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台2線淡水竹圍路段至坪頂路路段東向、八斗子路段至蝙蝠洞路段東向、萬里漁港路段至新翡翠灣路段西向、基隆安樂路段至大武崙路段西向、台3線武嶺橋路段至大溪路段北向、梅山路段北向及台61線中彰大橋路段北向等。
明天為清明節連續假期第4天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含台61線中彰大橋、台2線關渡－淡水、台14甲線霧社－清境農場、台21線日月潭、台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道及台9線蘇花路廊等。
公路總局提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段。路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。
另外，公路總局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。截至今天中午12點，西部國道客運共計行駛2,169班次，疏運37,565人；東部國道客運路線共計行駛509班次，疏運11,035人。而依據目前預售情形，西部國道客運尚有75%空位，東部國道客運尚有58%空位，歡迎有需求的民眾至各客運業者網站查詢。