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又一職人燒肉插旗安平一級戰區 李登輝創立台灣和牛

▲今日開幕各界來賓冠蓋雲集，劉泰英(中)親自到場剪綵，場面隆重（圖／記者林怡孜攝，2023,04,03）
▲今日開幕各界來賓冠蓋雲集，劉泰英(中)親自到場剪綵，場面隆重（圖／記者林怡孜攝，2023,04,03）

記者林怡孜/台南報導

安平區永華路上市議會前各式餐廳林立，競爭激烈，尤其又以燒肉店更是百家爭鳴。除了王品旗下的「原燒」之外，其他市府周遭像「碳佐麻里」、「燒究」、「肉次方」等店更是一位難求。今(3)日一家標榜和牛現切的燒肉店，「島和」職人燒肉鍋物於市議會對面開幕，在一級戰區中要讓饕客有更多選擇。今日開幕各界來賓冠蓋雲集，場面隆重。

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▲島和使用源興居生技台灣和牛，手工現切（圖／記者林怡孜攝，2023,04,03）
▲島和使用源興居生技台灣和牛，手工現切（圖／記者林怡孜攝，2023,04,03）
「島和」職人燒肉鍋物負責人高銘徽表示，店內肉源來自源興居生技股份有限公司，全為原味肉，師傅手工現切，且獨家使用鑄鐵烤盤，保存鮮甜肉汁，呈現肉質最原始的風味。源興居生技公司是台灣唯一研發台灣本地和肉牛的產業公司，為前總統李登輝所成立，董事長劉泰英為財經泰斗，政商界聞人。源興居牧場透過多年鑽研，研發出最適合國人口感的台灣源興牛牛肉，肉質甜美且具有奶香味，口感超越美牛及大部分進口牛肉，保水性佳，縱使全熟也不乾柴。「島和」要以職人精神把風格做出來，帶給消費者全新的燒肉體驗。

▲島和店內寬敞舒適（圖／記者林怡孜攝，2023,04,03）
▲島和店內寬敞舒適（圖／記者林怡孜攝，2023,04,03）
源興居牧場與屏科大畜產養殖產學合作，研發出台灣最優質的牛種，並與東華大學合作運用科技管理經營高品質及高效率台灣和肉牛產業，最健康的台灣源興牛帶給台灣人最驚豔最好吃的台灣本地和肉牛全餐點，包括頂級牛排、牛肉火鍋、滴牛肉精及多種口味的調理包。


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