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《模仿犯》3天擠下《黑暗榮耀》！吳慷仁萌抱骷髏慶功

▲吳慷仁主演的懸疑影集《模仿犯》3天登上Netflix台灣榜第1名。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
▲吳慷仁主演的懸疑影集《模仿犯》3天登上Netflix台灣榜第1名。（圖／翻攝吳慷仁臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

Netflix懸疑影集《模仿犯》3月31日上線，在香港、泰國、新加坡等地取得收視佳績，3天內攻上台灣節目榜第1名，擠下宋慧喬《黑暗榮耀》，成為現象級台劇，吳慷仁也發布600字答謝文，曝光自己和骷髏道具賣萌合體的幕後花絮。

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▲吳慷仁（右）、庹宗華搞笑同框。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
▲吳慷仁（右）、庹宗華搞笑同框。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
吳慷仁說《模仿犯》已經榮登自己心目中最難拍的戲，「台劇能走出去真的不容易，有人喜歡必然有人不喜歡，有人分析劇情津津樂道，也一定有人覺得未達期待，除了掌聲，我們也非常認真的吸取不同的意見，再下次才能變成養分。」

▲吳慷仁（前排右二）、范少勳（前排右一）同台飆戲。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
▲吳慷仁（前排右二）、范少勳（前排右一）同台飆戲。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
身為劇組最早確定的演員之一，吳慷仁說：「我們正在路上努力的做著，拍出對得起自己的工作態度，對得起每個環節的工作人員，手把手的將彼此份內的工作做到最好，作為場次最多的演員，他們的辛苦我看在眼裡，自己只能吸更大口氣，憋著試著不能漏氣（丟臉），再累也要拍好，沒有一場戲有鬆懈、我們都不想妥協。」

▲吳慷仁主演的《模仿犯》在Netflix華人地區獲得不錯的迴響。（圖／翻攝瀚草影視臉書）
▲吳慷仁主演的《模仿犯》在Netflix華人地區獲得不錯的迴響。（圖／翻攝瀚草影視臉書）
在戲裡疲於緝凶的吳慷仁總是愁眉苦臉，戲外卻展現活潑一面，緊摟骷髏道具，和庹宗華、游安順俏皮同框，粉絲也紛紛留言「演技沒話說」、「完全陷進劇裡捨不得睡啊」、「很好看然後我一直哭」、「心疼郭檢，壞人很恐怖」、「每個演員都好會演」。

▲吳慷仁談拍攝《模仿犯》的心聲。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
▲吳慷仁談拍攝《模仿犯》的心聲。（圖／翻攝吳慷仁臉書）

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