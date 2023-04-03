學甲88槍擊案！王文宗重裁獲交保　南檢提抗告遭駁回

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台南地院重開羈押庭，以難認定王文宗和學甲槍擊案共犯有何犯意聯絡或行為分擔情形，且藏匿人犯罪最重本刑3年以下有期徒刑，裁定以新台幣70萬元交保、限制住居及出境出海8個月，台南地檢署針對台南地院交保裁定，昨天深夜向台南高分院提起抗告。
台南高分院今天晚間發布新聞稿指出，王文宗雖與相關處所遭開槍的前民進黨中執委郭再欽、前台南市議員謝財旺間，因4年前台南市議長選舉交惡，且近期支持不同市議員候選人而有選舉恩怨，但在沒有其他積極證據可佐證情況下，難僅以選舉恩怨認定王文宗有檢察官所指非法持有槍彈及恐嚇犯行。
台南高分院表示，縱使認為同案被告槍手孔祥志所述動機不可採，也難以反面推認本案犯罪動機起因於王文宗與郭再欽、謝財旺間的選舉恩怨。
台南高分院指出，王文宗雖與洪政軍等多名同案被告熟識，且有一定交情，但僅為王文宗為何願意涉入藏匿人犯罪嫌原因，在無積極證據情況下，難以認定王文宗因此有參與本件持槍恐嚇犯行。
台南高分院指出，洪政軍藏匿在中國時持用的手機、門號及微信支付帳號，均為王文宗所提供，且洪政軍除了與配偶聯絡外，也只跟王文宗聯絡，但僅能證明王文宗確涉犯刑法藏匿人犯罪嫌，難以因此認定涉有本件非法持有槍彈及恐嚇犯行。
台南高分院合議庭法官認為，王文宗尚非犯罪嫌疑重大，另就涉犯藏匿人犯罪部分，原審法院裁定並無違法或不當情事，檢方抗告應予駁回。本案不得再抗告。（編輯：陳仁華）1120403