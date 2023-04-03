《模仿犯》林心如被勸「抽菸傷身」 本人親吐無奈原因
Netflix影集《模仿犯》上月底上線，沒幾天就登上平台第一名，其中飾演一家電視台主播「姚雅慈」的林心如，在片中不時會透過抽菸，來詮釋犀利、精明能幹的模樣，就連在辦公室開會時，手上也都會叼根菸，甚至還會自備菸盒。而近來有網友在林心如發文下留言，提醒她抽菸有害健康，也釣出她本人親回：「沒辦法。」
記者侯家瑜/綜合報導
林心如今（3）日上午發文，「你追到兇手了嗎？連我看劇本都覺得殘忍到看下去還做惡夢，心理想著這個社會怎麼了？也太令人擔憂了，尤其是現在身為母親的我（雖然它只是一個故事）。」表示能夠再次跟這麼棒的團隊、演員合作，是自己的榮幸，呼籲大家趁著連假追起來。有網友在下方留言：「演得很好，但是抽菸就傷身體了。」林心如本人則親回：「沒辦法，劇情所需。」該名網友也受寵若驚，直呼：「我沒想到，妳會回我訊耶，好感動。」
事實上，在《模仿犯》中，有2個節目都有當年台灣流行的Call in節目影子，導演張亨如表示，林心如的政論節目，是參考李濤《2100全民開講》，當時主播張雅琴把不同的播報方式帶進媒體，心如參考她講話有批判感，認真揣摩張雅琴肢體的表現，還有跟現場來賓之間互動的感覺，我印象中第一天讓心如坐上主播檯拍Call in節目，馬上『雅琴姐』氣勢就出來了。」