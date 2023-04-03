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力推加入北約！芬蘭最年輕女總理無緣連任　國會大選落敗

▲芬蘭總理馬林率領的執政黨在國會大選落敗，這意味著帶領國家抗疫、推動加入北約的她將無緣連任。（圖／美聯社／達志影像）
▲芬蘭總理馬林率領的執政黨在國會大選落敗，這意味著帶領國家抗疫、推動加入北約的她將無緣連任。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

芬蘭明（4）將正式加入北約，但昨日登場的國會大選上現任總理馬林（Sanna Marin）率領的政黨得票率屈居第三，連任失敗。儘管前三黨得票差距非常接近，但這仍顯示了芬蘭政治局勢即將迎來變天。

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芬蘭國會大選最終以「國家聯合黨」（National Coalition party，NCP）以20.8%居冠，「芬蘭人黨」（Finns party）以得票率20.1%次居，總理馬林率領的社會民主黨（Social Democratic party）則獲19.9%，三者差距甚微；然而在政治路線上，國家聯合黨傾向中間偏右，芬蘭人黨則為極右，社會民主黨則是中間偏走，選舉結果顯示芬蘭的右派勢力抬頭，尤其是極右派的政黨逐漸掌握民意。

▲芬蘭中間偏右在野黨國家聯合黨領導人歐爾波今天宣布在競爭激烈國會大選中勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲芬蘭中間偏右在野黨國家聯合黨領導人歐爾波今天宣布在競爭激烈國會大選中勝出。（圖／美聯社／達志影像）
現年37歲的馬林不僅是芬蘭史上最年輕的總理，也是當時全球最年輕的國家領導人，與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）經常被一併提及，冠上世界上少數女性領袖之名。馬林成功帶領國家走過嚴峻的疫情期間，並且推動芬蘭加入北約（NATO），同時強調自己「不被工作職位拘束」，持續活躍度過個人社交生活，讓許多支持者稱讚她是新一代女性年輕領導人的模範。

然而政治風氣偏保守的芬蘭，在馬林2019年參加社民黨活動時開趴熱舞的影片流出後，引起極大爭議，當時網路上流出畫面包含馬林與網紅好友們衣著不整、親密接觸、縱酒狂歡等。許多批評者認為馬林「私生活不檢點」，一度傳出用藥助興謠言；馬林為此自願接受藥檢且公開通過證明，回應表示希望到了2022年，「即使你是政治決策者，想跳舞、唱歌或參加派對都是能被接受的。」

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前因參加派對的影片外流，引發外界批評。馬林24日含淚為自己辯護說，她也是人，有時也渴望享樂。（圖／美聯社／達志影像）
▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前因參加派對的影片外流，引發外界批評。馬林24日含淚為自己辯護說，她也是人，有時也渴望享樂。（圖／美聯社／達志影像）
聲望受到打擊的馬林，接著還面臨全球通貨膨脹、政府支出赤字過大的批評，反對黨如國家聯合黨黨魁歐爾波（Petteri Orpo）就承諾會「修復芬蘭」（Fix Finland）挽回經濟。身為前財政部長的他指出，芬蘭政府公債已達到GDP的70％以上，而他將會減少支出並阻止公債增加，同時邀請所有政黨協商組建聯合政府。

《BBC》分析指出，這次芬蘭大選的主要話題是經濟而非外交，因此在國際外交場合形象良好的馬林無法順利連任，「儘管她（馬林）對鄰國俄羅斯入侵烏克蘭做出了成功的回應，但由於所有主流政黨都支持加入北約，因此這場選舉主要議題仍圍繞著芬蘭的經濟和公共債務展開。」

馬林在敗選後透露，社會民主黨可能會加入NCP的執政聯盟，但強調不會和極右派的芬蘭人黨聯手；芬蘭人黨（Finns Party）主席普拉（Riikka Purra）則在選後為該黨取得「歷來最佳選舉結果」向支持者致謝。

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