力推加入北約！芬蘭最年輕女總理無緣連任　國會大選落敗

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現年37歲的馬林不僅是芬蘭史上最年輕的總理，也是當時全球最年輕的國家領導人，與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）經常被一併提及，冠上世界上少數女性領袖之名。馬林成功帶領國家走過嚴峻的疫情期間，並且推動芬蘭加入北約（NATO），同時強調自己「不被工作職位拘束」，持續活躍度過個人社交生活，讓許多支持者稱讚她是新一代女性年輕領導人的模範。
然而政治風氣偏保守的芬蘭，在馬林2019年參加社民黨活動時開趴熱舞的影片流出後，引起極大爭議，當時網路上流出畫面包含馬林與網紅好友們衣著不整、親密接觸、縱酒狂歡等。許多批評者認為馬林「私生活不檢點」，一度傳出用藥助興謠言；馬林為此自願接受藥檢且公開通過證明，回應表示希望到了2022年，「即使你是政治決策者，想跳舞、唱歌或參加派對都是能被接受的。」
聲望受到打擊的馬林，接著還面臨全球通貨膨脹、政府支出赤字過大的批評，反對黨如國家聯合黨黨魁歐爾波（Petteri Orpo）就承諾會「修復芬蘭」（Fix Finland）挽回經濟。身為前財政部長的他指出，芬蘭政府公債已達到GDP的70％以上，而他將會減少支出並阻止公債增加，同時邀請所有政黨協商組建聯合政府。
《BBC》分析指出，這次芬蘭大選的主要話題是經濟而非外交，因此在國際外交場合形象良好的馬林無法順利連任，「儘管她（馬林）對鄰國俄羅斯入侵烏克蘭做出了成功的回應，但由於所有主流政黨都支持加入北約，因此這場選舉主要議題仍圍繞著芬蘭的經濟和公共債務展開。」
馬林在敗選後透露，社會民主黨可能會加入NCP的執政聯盟，但強調不會和極右派的芬蘭人黨聯手；芬蘭人黨（Finns Party）主席普拉（Riikka Purra）則在選後為該黨取得「歷來最佳選舉結果」向支持者致謝。