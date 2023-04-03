不滿芬蘭加入北約！俄跳腳嗆「將加強軍事部署應對」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）3日在布魯塞爾總部宣布，芬蘭將在4月4日正式加入北約組織，成為第31個會員國，對芬蘭、北歐及整個北約的安全來說將會是個「美好的一天」；俄羅斯對此則表達強烈不滿，並宣告將會加強其西部、西北部地區的軍事部署，作為芬蘭正式加入北約的回應。
國際中心楊智傑／綜合報導
與俄羅斯接壤長達 1300 公里的芬蘭，去年起提交正式加入北約的申請，並在三月底經過所有會員國同意；《俄新社》指出，俄國副外交部長格魯希科（ Alexander Grushko）表示，為了回應芬蘭加入北約，莫斯科當局將加強部署軍事資源，特別是在俄羅斯西部與西北部地區。
格魯希科指出，部署額外軍事資源在芬俄邊界的原因是，倘若北約其他成員國將部隊或軍火部署在芬蘭，「我們將採取額外措施，確保俄羅斯的軍事安全」；此前俄羅斯國防部長謝爾蓋紹伊古就提過克宮正在採取「適當的反制措施」，預計在西部軍區組建12個單位和師團。
芬蘭在明（4）日即將正式加入北大西洋公約組織（NATO），成為這個全球最大軍事聯盟的第31個會員國。週二下午北約總部將會為此舉行升旗儀式，屆時，美國國務卿布林肯也會前往布魯塞爾與北約外長會面，歡迎芬蘭的加入。