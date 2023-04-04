日本首波擬軍援菲律賓等理念相同國　對抗中俄

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內容將以開發中國家為主，提供透過政府開發援助（Official Development Assistance，ODA）管道未能實施的軍事援助，期盼藉由協助這些國家加強安保能力，以利地區穩定。
OSA基本方針的運用指針明載OSA是實現自由開放的印度太平洋（FOIP）的支柱之一，將針對共享法治等價值觀的理念相同國家，提供支援給軍方。
具體而言，將在日本「防衛裝備轉移3原則」的範圍內，提供國防裝備；也考慮援助這些國家軍用機場、港灣的基礎建設。
報導說，今後日本政府將把OSA和ODA視為車子的雙輪，擴充理念相同國家的網絡，以對抗加強霸權主義行徑的中國、俄羅斯。
根據運用指針，第一波工作是正在研議提供菲律賓軍方警戒監控用的雷達。因為面臨南海的菲律賓正面對中國在南海填海造礁、建軍事據點等片面改變現狀的威脅。日本如果提供雷達給菲律賓軍方，可讓菲律賓軍方加強能力，有助提高周邊海域秩序的維持。
日本提供國防裝備的對象除了菲律賓之外，正研議提供馬來西亞、孟加拉、斐濟。
日本政府在2023年度預算編列20億日圓（約新台幣4億6000萬元）做為OSA經費，待運用指針擬定後，將迅速與相關國家協商，並預定到這些國家展開實地調查。（編輯：馮昭）1120403