捐5000台筆電予貝里斯　蔡英文感謝挺台參與國際組織

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除了醫療領域的合作，教育可說是雙邊合作中最具長遠影響的領域之一。蔡英文說，過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來台就學，他們的學習熱忱令人深受感動，他們也了解教育對個人未來的重要。
蔡英文表示，今天與布里仙紐共同見證5000台筆記型電腦的贈交儀式，希望這些筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現他們對學習的渴望。
此外，技術合作計畫對於改善人民生活非常重要，因此很高興在此見證兩國外交部長簽署這項統合並加強雙邊技術合作的協定，也期待未來有更多合作計畫。
除了兩國的多項合作外，台灣很自豪地稱貝里斯是一樣堅信自由民主的盟友，幾天前貝里斯眾議院通過一項決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼，「我代表台灣政府及人民，藉此機會感謝貝里斯對台灣民主和國際參與的堅定支持」。
蔡英文表示，不論是正在進行中的計畫或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵。期盼與貝里斯緊密合作，實現共同目標，願雙方的合作關係如同過去34年般繼續蓬勃發展。
我國自1991年起即派遣駐貝里斯技術團，針對貝國主客觀環境及政府人民之實際需要，推動各項技術合作計畫，合作範圍涵蓋農林漁牧業、資通訊技術、教育、環境保育及防災、氣候調適及韌性、青年與婦女、微小中型企業、公共衛生與 醫療，或其他相關領域合作項目。
目前正在進行中之合作計畫主題甚為多元，計有「醫療影像系統強化」、「羊隻品種改 良」、「貝里斯河流域水災預警能力提升計畫」、「數位包容計 畫」、「後疫情時期協助貝里斯婦女經濟復甦暨婦女賦權計 畫」、「中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫」、「華語文教學」及獎學金計畫等。
鑒於台貝技術合作項目眾多，為能確保雙方基於合作關係及促進發展承諾所推動之各項技合計畫順利推動，並授權兩國政府得於完成各自國內法定程序後，直接執行各項經雙方同意之合作計畫，外交部長吳釗燮及貝里斯「外交、國際貿易暨移民部」部長柯特尼(Hon. Eamon Coutenay)於今日簽署「中華民國(臺灣)政府與貝里斯政府技術合作框架協定」。
該協定規範內容包括技術合作領域之界定、兩國政府責任分工、我技術團員眷在計畫執行期間享有之待遇、保密規範、爭端解決機制，以及協定之生效、修正及終止，並取代台貝間目前仍屬有效之過往協定，以利整合兩國技術合作框架，提升各計畫執行效能。